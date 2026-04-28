Felmérték, hogy hazánkban mennyi pénz kell a gondtalan mindennapokhoz
A K&H biztos jövő felmérésének friss adatai szerint a 30–59 évesek átlagos havi nettó háztartási jövedelme 2026 első negyedévére elérte a 602 ezer forintot, ami több mint a duplája a tíz évvel ezelőtti 269 ezer forintos összegnek, ötéves távlatban pedig másfélszeres emelkedésnek felel meg. A középkorúak 38 százaléka az átlagosan több mint nettó 746 ezer forint feletti háztartási jövedelméből már rendszeresen vagy alkalmanként félre tud tenni, ami azt mutatja, hogy egyre többen képesek megtakarítást képezni.
Mindemellett a megkérdezettek kis, mégis három százaléka arról számolt be, hogy nélkülözniük kell a megélhetéshez, mivel a havi jövedelmük 282 ezer forint. Emellett hétszázalékos azoknak az aránya, akik havi 365 ezer forintos összegről beszéltek, ilyen jövedelem mellett folyamatosan anyagi gondokkal küzdenek, azaz hónapról hónapra élnek.
