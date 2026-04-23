Régen volt ilyen erős a forint, de ennek nem mindenki örül

Az elmúlt éveket jellemző gyenge forintárfolyam után most új helyzetet teremt az erősebb nemzeti fizetőeszköz. A forint felértékelődése több szempontból is kedvező, de érzékenyen érint egyes társadalmi csoportokat, illetve gazdasági ágazatokat.

2026. 04. 23. 8:53
Egy kiszámítható árfolyampálya a szakértő szerint sokkal inkább segíti a gazdasági szereplőket, mivel nem torzítja a piaci folyamatokat és stabilabb működési környezetet teremt a számukra.

Óriási eufória jellemezte a forint piacát a múlt héten, ám a megelőlegezett bizalom napjai meg vannak számlálva, már hétfőn is inkább a közel-keleti események uralták a kurzus alakulását. A Tisza Párt győzelme miatt bekövetkezett forinterősödés ideje a végéhez közeledik tehát, így ismét a fundamentumok lehetnek a meghatározók.

A kibontakozó energiaválság, az olaj- és földgázárak emelkedése pedig nem kedvez a magyar fizetőeszköznek, ahogy hazánk külkereskedelmi vagy épp fizetési mérlegének sem. 

Ezt ellensúlyozza a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája, miután Varga Mihály jegybankelnök egyelőre nem kapkod a kamatcsökkentéssel, sőt már az iráni háború kitörése előtt is inkább óvatos hangot ütött meg.

Az infláció egyelőre márciusban is meglepően alacsony maradt, részben talán az üzemanyagok védett árának köszönhetően is, ám vannak a drágulási ütem gyorsulása felé mutató kockázatok is, így Varga Mihály óvatossága érthető, még ha a forint erősödése segít is kordában tartani az árak emelkedését. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Tisza-kormánynak mi a szándéka az árrésstopokkal, de azok esetleges eltörlése szintén hozzájárulhat az árak emelkedéséhez, nem könnyítve meg a jegybank dolgát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

