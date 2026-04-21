Soha nem látott számok: márciusban felrobbant a magyar használtautó-piac

Márciusban minden eddiginél több belföldi használtautó-adásvétel történt, a hazai piacon mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot – számolt be a JóAutók.hu a DataHouse legfrissebb előzetes adatai alapján.

A közleményben emlékeztettek, hogy januárban a havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak. Emellett 11 százalékkal nőtt az újautó-eladások száma és a használtautó-import is hétéves csúcsra emelkedett, a forgalomba kerülő autók által lecserélt járműveket pedig többségében a hazai piacra vitték.

Több gépkocsi, növekvő eladást hoz a használtautó-piacon

A JóAutók.hu kiemelte: hosszú távon a hazai személygépkocsipark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma, 2016 év végén még csak 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon. Bár a 90 ezret meghaladó havi adásvétel egyelőre biztosan nem válik állandóvá, a számok emelkedő trendet mutatnak – jelezték.

A belföldi használtautó-piacon 2026 első negyedévében 244 500 személyautó cserélt tulajdonost, négy százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában.

Az importált használt autók száma ugyanebben az időszakban 35 900 volt, ami 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét, 48,1 százalékát, első helyre a Volkswagen került, majd az Opel, a Suzuki, a Ford, a Toyota és a BMW következett.

Az idősebb autók pörgetik a piacot

Az országos kereskedői hálózattal rendelkező Das WeltAuto az MTI-hez eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyártási évek alapján a piac gerincét változatlanul az idősebb autók adják.

Az első negyedévben a legtöbb vásárlás 2007-es, illetve az annál idősebb korosztályban realizálódott; ez utóbbiból 100 888 autó átírása történt, tehát a legtöbben 11 évesnél idősebb autót vásároltak használtan.

A magyar használtautó-piac továbbra is az idősebb járművekről szól elsősorban: a régebbi, de még mindig vállalható fenntartású modellekről. Emiatt tovább idősödik a hazai személygépkocsi-állomány, átlagéletkora már 16,5 évre nőtt – írták a közleményben.