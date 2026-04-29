Vagyon, hitel, örökség: ezért éri meg házasság előtt előre megállapodni

Akkor is hasznos a vagyonjogi szerződés, ha valaki az előző házasságban közösen vett fel hitelt egy lakásra. Hiába lett a válás során az egyik volt házastársé az ingatlan, a kölcsön visszafizetéséért alapesetben mindketten egyetemlegesen felelnek, még az új házastárssal közös vagyonnal is. Ezért az érintett félnek célszerű lehet vagyonjogi szerződésben rendeznie, hogy a korábbi kapcsolatból eredő kötelezettségek ne keveredjenek az új házasság vagyoni viszonyaival.

A bankok is kérhetik

Ha valaki házasságban él, de egyedül vesz fel egy lakáshitelt és házastársát nem vonja be adóstársként, akkor a bank is feltételnek szabhatja a házassági vagyonjogi szerződés megkötését, amelyben meghatározzák, hogy a hitelből megszerzett az adós különvagyonába tartozik. A közjegyzői tapasztalatok szerint 2025-ben, az Otthon start program indulását követően, több ilyen ügyben is kértek közjegyzői közreműködést.

Nem elég megkötni

Egy házassági vagyonjogi szerződés harmadik féllel, például egy bankkal szemben csak akkor hatályos, ha bejegyezték a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába, vagy a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. A bejegyzést a házastársak, illetve élettársak személyesen és közösen kérhetik a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes vagy a szerződést közjegyzői okiratba foglaló közjegyzőtől. Nemcsak frissen kötött, hanem régebbi házassági vagyonjogi szerződést is be lehet jegyeztetni.