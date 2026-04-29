Vagyon, hitel, örökség: ezért éri meg házasság előtt előre megállapodni

Saját cég, értékes ingatlanok, műkincsek, korábbi házasságból eredő kötelezettség és a családi vagyon megóvása – a leggyakrabban ezek miatt kötnek házassági vagyonjogi szerződést. A 2025-ben indult Otthon start hitelek miatt is gyakran fordultak közjegyzőhöz: ha ugyanis csak a házaspár egyik tagja igényel kölcsönt, a bank a hitelbírálat során kérheti, hogy házassági vagyonjogi szerződésben rögzítsék: a hitelből megszerzett ingatlan az adós különvagyonába tartozik. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által összesített tapasztalatok szerint egyre tudatosabban rendezik el vagyonjogi viszonyaikat a házasulandók és a házastársak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 9:25
Akkor is hasznos a vagyonjogi szerződés, ha valaki az előző házasságban közösen vett fel hitelt egy lakásra. Hiába lett a válás során az egyik volt házastársé az ingatlan, a kölcsön visszafizetéséért alapesetben mindketten egyetemlegesen felelnek, még az új házastárssal közös vagyonnal is. Ezért az érintett félnek célszerű lehet vagyonjogi szerződésben rendeznie, hogy a korábbi kapcsolatból eredő kötelezettségek ne keveredjenek az új házasság vagyoni viszonyaival.

A bankok is kérhetik

Ha valaki házasságban él, de egyedül vesz fel egy lakáshitelt és házastársát nem vonja be adóstársként, akkor a bank is feltételnek szabhatja a házassági vagyonjogi szerződés megkötését, amelyben meghatározzák, hogy a hitelből megszerzett az adós különvagyonába tartozik. A közjegyzői tapasztalatok szerint 2025-ben, az Otthon start program indulását követően, több ilyen ügyben is kértek közjegyzői közreműködést.

Nem elég megkötni

Egy házassági vagyonjogi szerződés harmadik féllel, például egy bankkal szemben csak akkor hatályos, ha bejegyezték a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába, vagy a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. A bejegyzést a házastársak, illetve élettársak személyesen és közösen kérhetik a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes vagy a szerződést közjegyzői okiratba foglaló közjegyzőtől. Nemcsak frissen kötött, hanem régebbi házassági vagyonjogi szerződést is be lehet jegyeztetni.

A jogi közreműködés biztosíték

Aki házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést akar kötni, annak mindenképpen közjegyző vagy ügyvéd közreműködését kell kérnie, az otthon, egymás között írt megállapodás akkor is érvénytelen lesz, ha azt tanúk is aláírták. Ez biztosíték arra, hogy mindkét fél akarata érvényesüljön, és biztosan tudatosan, befolyásmentesen hozzanak döntést vagyonukról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

