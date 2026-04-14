Erős számokat és egy érdekes fordulatot hozott az Otthon start

Kettős folyamatok alakítják a hazai lakáspiacot 2026 elején: miközben a forgalom és az árak ismét emelkedni kezdtek, a piac még nem talált új egyensúlyra. Az ingatlanpiac élénkülését nem általános keresletbővülés, hanem a gyorsabb döntések, a javuló finanszírozási környezet és az átalakuló vevői szerkezet hajtja.

2026. 04. 14. 11:12
Kettős kép rajzolódik ki a hazai ingatlanpiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. Bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 végén látott korrekciót, ugyanakkor az új egyensúly még nem alakult ki teljesen – írja friss elemzésében a Duna House.

Jelentősen átalakult az ingatlanpiaci kereslet szerkezete. Fotó: Kállai Márton

A friss ingatlanpiaci barométer szerint az első negyedév meghatározó időszaka március volt: az év eleji visszafogottabb hónapok után jelentősen nőtt a forgalom. A több mint 11,5 ezer adásvétel nemcsak havi összevetésben jelent erősödést, hanem megközelíti a tavalyi kiugró szinteket is. A bővülés mögött azonban nem a kereslet általános élénkülése áll. A vevői keresletindex 73 ponton áll, ami az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb értéke. 

A forgalom növekedését inkább az magyarázza, hogy a piacon megjelenő vevők gyorsabban döntöttek, amit a kedvezőbb alkuhelyzet és a szélesebb kínálat is segített.

A finanszírozás továbbra is nagy szerepet játszik a piaci folyamatokban. A jelzálog-hitelezés volumene éves szinten jelentősen nőtt, miközben az átlagos hitelösszeg is emelkedett. 

Ingatlanpiac: a Otthon start program és a csok plusz pörgették a piacot

Tovább erősödött a támogatott konstrukciók, különösen a csok plusz igénylése az otthonteremtők körében. Az előző negyedévhez képest országosan 10,4 százalékról 13,2 százalékra nőtt a csok plusz népszerűsége a beadott hitelügyletek között a Credipass adatai alapján. A fővárosban látható a legenyhébb emelkedés, ott 10,4 százalékról, 11,6 százalékra bővült az igénylési arány. 

A nyugati országrészben és a keleti területeken négy, illetve öt százalékkal bővült a támogatott konstrukció keresettsége, így jelenleg 14,7 százalék, illetve 15,9 százalékos a konstrukció aránya az összes hitelügyletben.

Mindez stabil hátteret ad a keresletnek, amelynek szerkezete egy év alatt teljesen átalakult: az Otthon start program hatására nőtt az első lakásukat vásárlók aránya, a befektetők aktivitása pedig csökkent.

Az Otthon start program látványos hatásaként 2026 első negyedévében is a legalább öt, de kevesebb mint tíz évig fix kamatozású hitelek aránya a domináns országos szinten. Budapesten 71, nyugaton 84, míg Kelet-Magyarországon 87 százalékban szerepeltek ezek a konstrukciók.

Így alakultak az árak

A Duna House elemzése szerint az árak alakulása szintén fordulatra utal. Országos szinten mind nominál-, mind reálértéken emelkedtek az árindexek, vagyis az inflációt meghaladó drágulás ismét megjelent a piacon. A növekedés azonban területenként eltérő. Kelet-Magyarországon kifejezetten erős áremelkedés látható, míg Budapesten inkább stagnálás vagy enyhe korrekció figyelhető meg. A fővárosban ez részben azzal magyarázható, hogy az árak korábban magas szintre kerültek, miközben a kereslet egyre inkább a fiatalabb, árérzékenyebb vevők felé tolódik.

A tranzakciós adatok is ezt a különbséget erősítik. Vidéken dinamikus, sok esetben két számjegyű drágulás történt, Nyugat-Magyarországon például a téglalakások ára egy év alatt több mint 20 százalékkal nőtt. Budapesten ugyanakkor árnyaltabb a kép: bár a négyzetméterárak emelkednek, egyes szegmensekben – különösen a Belvárosban – az átlagos lakásár csökkent, ami elsősorban a kisebb vagy eltérő minőségű ingatlanok nagyobb arányú értékesítésével függ össze.

A piaci változásokat az értékesítési idők is tükrözik. 

  • Vidéken és Pesten érezhetően gyorsult az értékesítés, 
  • Kelet-Magyarországon például a panellakások esetében egy év alatt közel felére csökkent az eladási idő. 
  • Ezzel szemben Budán lassulás tapasztalható, ami szintén a kereslet átrendeződésére és az erősödő árérzékenységre utal.

A következő hónapok kérdésesek

Mindezek alapján 2026 első negyedéve átmeneti időszaknak tekinthető. A piac túljutott a korábbi visszaesésen, de az élénkülést nem a kereslet általános bővülése, hanem a finanszírozási környezet javulása, az alkalmazkodó kínálat és a megváltozott vevői összetétel hajtja. 

A következő hónapok nagy kérdése az lesz, hogy a jelenleg szűkebb, ugyanakkor az Otthon start program hatására még mindig aktív kereslet képes-e tartósan fenntartani a márciusban látott erős forgalmat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

