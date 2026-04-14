Erős számokat és egy érdekes fordulatot hozott az Otthon start

Kettős kép rajzolódik ki a hazai ingatlanpiacon a 2026 első negyedévére vonatkozó tranzakciós adatok alapján. Bár a kereslet visszafogott maradt, a tranzakciószámok és az árak újbóli emelkedése már élénkülést jelez. A piac ezzel maga mögött hagyta a 2025 végén látott korrekciót, ugyanakkor az új egyensúly még nem alakult ki teljesen – írja friss elemzésében a Duna House.

Jelentősen átalakult az ingatlanpiaci kereslet szerkezete. Fotó: Kállai Márton

A friss ingatlanpiaci barométer szerint az első negyedév meghatározó időszaka március volt: az év eleji visszafogottabb hónapok után jelentősen nőtt a forgalom. A több mint 11,5 ezer adásvétel nemcsak havi összevetésben jelent erősödést, hanem megközelíti a tavalyi kiugró szinteket is. A bővülés mögött azonban nem a kereslet általános élénkülése áll. A vevői keresletindex 73 ponton áll, ami az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb értéke.

A forgalom növekedését inkább az magyarázza, hogy a piacon megjelenő vevők gyorsabban döntöttek, amit a kedvezőbb alkuhelyzet és a szélesebb kínálat is segített.

A finanszírozás továbbra is nagy szerepet játszik a piaci folyamatokban. A jelzálog-hitelezés volumene éves szinten jelentősen nőtt, miközben az átlagos hitelösszeg is emelkedett.

Ingatlanpiac: a Otthon start program és a csok plusz pörgették a piacot

Tovább erősödött a támogatott konstrukciók, különösen a csok plusz igénylése az otthonteremtők körében. Az előző negyedévhez képest országosan 10,4 százalékról 13,2 százalékra nőtt a csok plusz népszerűsége a beadott hitelügyletek között a Credipass adatai alapján. A fővárosban látható a legenyhébb emelkedés, ott 10,4 százalékról, 11,6 százalékra bővült az igénylési arány.

A nyugati országrészben és a keleti területeken négy, illetve öt százalékkal bővült a támogatott konstrukció keresettsége, így jelenleg 14,7 százalék, illetve 15,9 százalékos a konstrukció aránya az összes hitelügyletben.

Mindez stabil hátteret ad a keresletnek, amelynek szerkezete egy év alatt teljesen átalakult: az Otthon start program hatására nőtt az első lakásukat vásárlók aránya, a befektetők aktivitása pedig csökkent.