Három forgatókönyv a nyaralás tervezéséhez: ha lesz kerozin, ha kevés, és ha elfogy

Súlyos ellátási válság – nem zárható ki, de talán megússzuk

A legrosszabb esetben komolyabb ellátási zavar alakul ki, egyes repülőtereken elfogy a kerozin, a gépek a földön maradnak. Ennek lesznek a legdurvább következményei:

járatok széles körű korlátozása vagy törlése,

üzemanyag-racionalizálás a repülőtereken,

extrém jegyárak.

Bár ez a forgatókönyv kevésbé valószínű, nem zárható ki, különösen ha a kulcsfontosságú szállítási útvonalakon súlyos fennakadások történnek. A magas jegyárak miatt az emberek elkezdenek gondolkodni azon, hogy autóval utazzanaj, vagy a belföldi nyaralás megint divatba jön – mondta Andrew Charlton, az Aviation Advocacy tanácsadó cég ügyvezető igazgatója.

Miért ennyire sérülékeny Európa?

Bár az Európai Bizottság elutasította a legkatasztrofálisabb forgatókönyvet, hogy üzemanyaghiány sújtja az EU repülőtereit, továbbra is készít vészhelyzeti terveket. Az európai piac egyik alapvető problémája a függőség. A kontinens jelentős mennyiségű kerozint importál, ráadásul korlátozott finomítói kapacitással rendelkezik bizonyos régiókban, melyek kapacitása legfeljebb a légitársaságok igényeinek 70 százalékát képes fedezni, és erősen kitett a tengeri szállításnak és a globális ármozgásoknak Ez azt jelenti, hogy a világ más részein bekövetkező események gyorsan és közvetlenül hatnak az európai légi közlekedésre.

Mit jelent az utasoknak, ha nem lesz elég kerozin?

A nyári szezon várhatóan nem a járatok hiányáról, hanem a költségekről és a kiszámíthatatlanságról fog szólni. A szakértők véleménye szerint

a jegyárak magasak maradnak,

érdemes korábban foglalni,

nagyobb a valószínűsége a menetrendi változásoknak.

A „normális” nyár tehát idén inkább egy új egyensúlyt jelent: működő rendszerrel, de érezhető feszültségekkel. Az európai légi közlekedés egyelőre nem áll az összeomlás szélén, de egyértelműen nyomás alatt van. A legvalószínűbb kimenet egy drágább, szűkösebb és kevésbé kiszámítható nyári szezon.