légiforgalomturizmusjárattörlés

Három forgatókönyv a nyaralás tervezéséhez: ha lesz kerozin, ha kevés, és ha elfogy

Nem egyszerű most a nyári külföldi szabadságot tervezni: sokkal nagyobb a bizonytalanság , mint az elmúlt években. Elemző legyen a talpán, aki megmondja, meddig lesz kerozin, mikortól már nem. Az már szinte biztos, hogy a repülős utazás idén drágább lesz, mint tavaly, de ugyanez elmondható az autós utazásokra is, hiszen a nyugat-európai üzemanyagárak magasabbak, mint itthon. Három forgatókönyvvel lehet számolni, ha repülni szeretne a turista.

Lengyel Gabriella
2026. 04. 25. 15:40
A kerozin ellátás zavarai fennakadáskat okozhatnak nyáron. Fotó: Benke Gabor Forrás: Shutterstock
Súlyos ellátási válság – nem zárható ki, de talán megússzuk

A legrosszabb esetben komolyabb ellátási zavar alakul ki, egyes repülőtereken elfogy a kerozin, a gépek a földön maradnak. Ennek lesznek a legdurvább következményei:

  • járatok széles körű korlátozása vagy törlése,
  • üzemanyag-racionalizálás a repülőtereken,
  • extrém jegyárak.

Bár ez a forgatókönyv kevésbé valószínű, nem zárható ki, különösen ha a kulcsfontosságú szállítási útvonalakon súlyos fennakadások történnek. A magas jegyárak miatt az emberek elkezdenek gondolkodni azon, hogy autóval utazzanaj, vagy a belföldi nyaralás megint divatba jön – mondta Andrew Charlton, az Aviation Advocacy tanácsadó cég ügyvezető igazgatója. 

 

Miért ennyire sérülékeny Európa?

Bár az Európai Bizottság elutasította a legkatasztrofálisabb forgatókönyvet, hogy üzemanyaghiány sújtja az EU repülőtereit, továbbra is készít vészhelyzeti terveket. Az európai piac egyik alapvető problémája a függőség. A kontinens jelentős mennyiségű kerozint importál, ráadásul korlátozott finomítói kapacitással rendelkezik bizonyos régiókban, melyek kapacitása legfeljebb a légitársaságok igényeinek 70 százalékát képes fedezni, és erősen kitett a tengeri szállításnak és a globális ármozgásoknak Ez azt jelenti, hogy a világ más részein bekövetkező események gyorsan és közvetlenül hatnak az európai légi közlekedésre. 

 

Mit jelent az utasoknak, ha nem lesz elég kerozin?

A nyári szezon várhatóan nem a járatok hiányáról, hanem a költségekről és a kiszámíthatatlanságról fog szólni. A szakértők véleménye szerint

  • a jegyárak magasak maradnak,
  • érdemes korábban foglalni,
  • nagyobb a valószínűsége a menetrendi változásoknak.

A „normális” nyár tehát idén inkább egy új egyensúlyt jelent: működő rendszerrel, de érezhető feszültségekkel. Az európai légi közlekedés egyelőre nem áll az összeomlás szélén, de egyértelműen nyomás alatt van. A legvalószínűbb kimenet egy drágább, szűkösebb és kevésbé kiszámítható nyári szezon. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

