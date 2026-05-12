Bemutatta terveit a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, jön a vagyonadó, kivezetik a különadókat

Az ázsia vendégmunkásokról azt mondta, nem a nagyságrendjük a probléma, hanem az irány, ami mögötte van. Nem erre kell a gazdaságot fejleszteni, hanem a magsabb hozzáadott értékű állások felé. Az egy főre eső, előállított érték növekedjen, ne az alacsony munkakörök száma.

A családi adókedvezményeket a demográfiával kapcsolta össze. A gyerekvállalás fontos érték, ezért ezeken a kedvezményeken nem kívánnak változtatni. De szerinte egyoldalú a rendszer, ezért duplázzák meg a családi pótlékot és különböző anyasági támogatásokat.

A nyugdíjrendszerről azt mondta, hogy az EU-ban tíz százalékot költik nyugdíjra, Magyarországon ez 7,5 százalék. Ez kevesebb, mint 2010-ben, mögötte két tendencia van: az átlagnyugdíj leszakadt az átlagbértől. Ezen változtatni kell, de ennél is sürgetőbb, hogy elszakadtak a kis és a nagy nyugdíjak. Szerinte 400 ezer olyan nyugdíjas van, aki 140 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat kap. Ezért megemelik a legalacsonyabb nyugdíjat, 120 ezer forintnál alacsonyabb összeget nem kaphat senki. Ezt első lépésnek nevezete. Megtartják a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Honnan lesz erre pénz? – tették fel a kérdést. Szerinte ma nem tudni, mekkora a költségvetés valódi hiánya, 6,8 százalékos feljegyzést is látott. Szerinte nehéz helyzetet fonak örökölni és priorizálni kell. De meg lehet spórolni 100 és 1000 milliárdokat, amit 8000 milliárd uniós pénz fejelhet meg. Óriásiak az igények, de ezeket támogatni tudja egy beindított gazdaság.

A monetáris politika kritikája nem az elmúlt egy évre vonatkozott, hanem a Matolcsy-érára. Varga Mihály jegybankelnök fordulatot hajtott végre, az árstabilitás elérésére törekszik, ezt a befektetők elismerik, honorálják. Bízik benne, hogy megmarad ez az irány, és egyfajta jó együttműködésére számíthat a fiskális és a monetáris politika: az Magyar Nemzeti Bank az inflációt tartja szem előtt, a pénzügyi kormányzat az adósságcsökkentést.

A Nemzetközi Valutaalap olyan országokon segít, melyeknél a fizetési mérleg válságba kerül. Erről ma nincs szó. Magyarország piaci finanszírozása biztosítható, a piac jól fogadta a Tisza győzelmét. Semmiféle indoka nincs az IMF-fel való szorosoabb együttműkdösének, erre nincs szükség.

A forint árfolyamra is kitért. A piacon bekövetkezett a kockázati prémium csökkenése. A költségvetés alapvető érdeke, hogy ez az államadósság költségeiben jelenken meg, ne feltétlenül a forint túlerősödésében. Ez az MNB-re tartozik, de a Tisza az adósságfinanszírozás könnyebbülésében érdekelt.

Másfél hónap szükséges ahhoz, hogy a költségvetés helyzetéről tiszta képet kapjanak. Ehhez képest tudnak majd tervezni.

