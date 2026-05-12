Bemutatta terveit a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, jön a vagyonadó, kivezetik a különadókat

Kármán Adnrás elismételte azt a vádat, hogy rendszerszintű a korrupció, a közbeszerzések feltételeit eleve úgy alakították ki, hogy csak bizonyos szereplők nyerhetnek. Ezen változtatni kell, ami árcsökkenést eredményez és erősíti a versenyt.
Bejelentete, hogy kibővítik a KATA adónem lehetőségét. Szerinte a kiszámíthatlanság a költségvetés tervezésében is látszik. Kifogásolta, hogy a 2025-ös költségvetést 46-szor módosították, ami 2700 milliárd forint sorsáról rendelkezett utólag.
Szólt arról is, hogy az idei hiány 3,6 százalékról öt százalékra ugrott, miközben a tartalékot felhasználták. Szerinte jogos elvárás, hogy a kormány arra költsön, amire felhatalmazást kapott a választóktól. Probléma, hogy a költségvetés bizonytalansága kockázatot jelent a befektetők számára, ami miatt nagyobb hozamot vártak el.
Kármán András négyes költségvetési pályában gondolkodik, ami nem változik egyik hónapról a másikra. A kulcs, miszerint a szereplők elhiszik-e, hogy a kormány képes-e végrehajtani a tervét. Ennek érdekében a fiskális politka középtávú szemléletre vált a rövidtávú helyett. További cél, hogy a költségvetést konzervatív makropályára tervezzék. A költségvetést mindig ősszel fogják elfogadni. Az előre nem látható eseményekre megfelelő tartalékot képeznek, így nem kell majd emelni a hiánycélt. A költségvetést a kiadások szerkezete szerint csoportosítják.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!