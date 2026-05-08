olajbankvédelmi ipar

Repkednek a dollármilliárdok – ezek a cégek keresnek a legjobban a háborún

A geopolitikai krízisek nyomában mindig szorosan ott lépdel a gazdasági átrendeződés is. Míg a lakosság az iráni háború miatt napról napra növekvő terheket tapasztal világszerte, addig vannak ágazatok, melyek jövedelmezősége drasztikusan emelkedik ezekben a sokaknak nehéz időkben. Az olajvállalatok és a védelmi ipar kiugró profitján meg sem lepődünk, ám mellettük több más ágazat szintén komoly hasznot húz a háború kitörése óta.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 13:58
Streeter ennek kapcsán megjegyezte: 

A háború okozta volatilitás a kereskedés fellendüléséhez vezetett, mivel egyes befektetők a gazdasági eszkalációtól tartva eladták a részvényeiket, míg mások egyes papírok esésére fogadtak, ezzel is növelve a kereskedési volument.

 

Természetesen a védelmi ipar is kaszál a háborún

Emily Sawicz, az RSM UK vezető elemzője szerint a konfliktusok egyik legközvetlenebb haszonélvezője a védelmi szektor: „A konfliktus ráirányította a figyelmet a légvédelmi képességek hiányosságaira is, felgyorsítva a beruházásokat a rakétavédelembe, a drónellenes rendszerekbe és a katonai felszerelésekbe Európa-szerte és az Egyesült Államokban.”

Kézenfekvő, hogy a fenyegetettség növekedése a kormányoktól is megköveteli, hogy az országok feltöltsék a fegyverkészleteiket, ami tovább erősíti a védelmi eszközök iránti keresletet. Ennek triviális példája, hogy a többek között F35-ös vadászgép-alkatrészeket gyártó BAE Systems csütörtökön kiadott jelentésében közölte, hogy az idei évre az értékesítés és a nyereség erős növekedésére számít. A cég a világszerte növekvő biztonsági fenyegetésekre hivatkozott, amelyek a kormányzati védelmi kiadások növekedését eredményezik, ami viszont támogató hátteret teremtett a vállalat számára.

A világ három legnagyobb védelmi beszállítója, a Lockheed Martin, a Boeing és a Northrop Grumman rekordméretű megrendelésállományról számolt be 2026 első negyedévének végén. Ugyanakkor a védelmi cégek részvényeinek elmúlt években tapasztalt emelkedése március közepe óta megtört, ugyanis egyre inkább növekszik a befektetők aggodalma, hogy az ágazat túlértékeltté válhatott.

 

Fordul a széljárás

Az iráni háború rávilágított arra is, hogy diverzifikálni kell, ami felerősítette az érdeklődést a megújuló energiaforrások iránt még az Egyesült Államokban is, ahol a Trump-adminisztráció jelszava továbbra is a „Fúrj, bébi, fúrj”, ami a fosszilis tüzelőanyagok nagyobb mértékű felhasználására ösztönöz – mutatott rá Susannah Streeter. A Wealth Club vezető befektetési stratégája szerint a háború miatt a beruházásokat a megújuló energiába egyre fontosabbnak tekintik a stabilitás és a sokkhatásokkal szembeni ellenálló képesség szempontjából.

Az egyik legnagyobb hasznot bezsebelő cég a floridai NextEra Energy, amelynek részvényei idén eddig 17 százalékkal emelkedtek, mivel jelentős számú befektető szavazott bizalmat a vállalatnak. Ugyanakkor a dán szélenergia-óriások, a Vestas és az Orsted is szárnyaló profitról számoltak be.

Az Egyesült Királyságban az Octopus Energy nemrégiben a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a háború hatalmas lökést adott a napelemek és hőszivattyúk eladásaiban is, a napelemek eladásai ötven százalékkal nőttek február vége óta.

A benzinárak emelkedése az elektromos járművek iránti keresletet is fellendítette, amit különösen a kínai gyártók tudtak kihasználni, úgymint a Geely, BYD vagy a Chery.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

