Repkednek a dollármilliárdok – ezek a cégek keresnek a legjobban a háborún

Streeter ennek kapcsán megjegyezte:
A háború okozta volatilitás a kereskedés fellendüléséhez vezetett, mivel egyes befektetők a gazdasági eszkalációtól tartva eladták a részvényeiket, míg mások egyes papírok esésére fogadtak, ezzel is növelve a kereskedési volument.
Természetesen a védelmi ipar is kaszál a háborún
Emily Sawicz, az RSM UK vezető elemzője szerint a konfliktusok egyik legközvetlenebb haszonélvezője a védelmi szektor: „A konfliktus ráirányította a figyelmet a légvédelmi képességek hiányosságaira is, felgyorsítva a beruházásokat a rakétavédelembe, a drónellenes rendszerekbe és a katonai felszerelésekbe Európa-szerte és az Egyesült Államokban.”
Kézenfekvő, hogy a fenyegetettség növekedése a kormányoktól is megköveteli, hogy az országok feltöltsék a fegyverkészleteiket, ami tovább erősíti a védelmi eszközök iránti keresletet. Ennek triviális példája, hogy a többek között F35-ös vadászgép-alkatrészeket gyártó BAE Systems csütörtökön kiadott jelentésében közölte, hogy az idei évre az értékesítés és a nyereség erős növekedésére számít. A cég a világszerte növekvő biztonsági fenyegetésekre hivatkozott, amelyek a kormányzati védelmi kiadások növekedését eredményezik, ami viszont támogató hátteret teremtett a vállalat számára.
