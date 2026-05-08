Repkednek a dollármilliárdok – ezek a cégek keresnek a legjobban a háborún

A világ három legnagyobb védelmi beszállítója, a Lockheed Martin, a Boeing és a Northrop Grumman rekordméretű megrendelésállományról számolt be 2026 első negyedévének végén. Ugyanakkor a védelmi cégek részvényeinek elmúlt években tapasztalt emelkedése március közepe óta megtört, ugyanis egyre inkább növekszik a befektetők aggodalma, hogy az ágazat túlértékeltté válhatott.

Fordul a széljárás

Az iráni háború rávilágított arra is, hogy diverzifikálni kell, ami felerősítette az érdeklődést a megújuló energiaforrások iránt még az Egyesült Államokban is, ahol a Trump-adminisztráció jelszava továbbra is a „Fúrj, bébi, fúrj”, ami a fosszilis tüzelőanyagok nagyobb mértékű felhasználására ösztönöz – mutatott rá Susannah Streeter. A Wealth Club vezető befektetési stratégája szerint a háború miatt a beruházásokat a megújuló energiába egyre fontosabbnak tekintik a stabilitás és a sokkhatásokkal szembeni ellenálló képesség szempontjából.

Az egyik legnagyobb hasznot bezsebelő cég a floridai NextEra Energy, amelynek részvényei idén eddig 17 százalékkal emelkedtek, mivel jelentős számú befektető szavazott bizalmat a vállalatnak. Ugyanakkor a dán szélenergia-óriások, a Vestas és az Orsted is szárnyaló profitról számoltak be.

Az Egyesült Királyságban az Octopus Energy nemrégiben a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a háború hatalmas lökést adott a napelemek és hőszivattyúk eladásaiban is, a napelemek eladásai ötven százalékkal nőttek február vége óta.

A benzinárak emelkedése az elektromos járművek iránti keresletet is fellendítette, amit különösen a kínai gyártók tudtak kihasználni, úgymint a Geely, BYD vagy a Chery.