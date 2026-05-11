Súlyos ára lehet Paks II leállításának

Kapitány István fontos megállapításokat tett Magyarország energiamixével kapcsolatban. A miniszterjelölt felülvizsgálná a Paks II Atomerőmű beruházás szerződését, ugyanakkor Magyarország mozgástere továbbra is korlátozott.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 12:02
Épül Paks II Atomerőmű Fotó: Polyák Attila
Így néz ki az új paksi atomerőmű finanszírozása

A projekt teljes, mintegy 12 éve meghatározott 12,5 milliárd eurós költségkerete nem tér el a nemzetközi gyakorlatban hasonló projektek kapcsán szokásostól. Viszont ez a keret szűkösnek bizonyulhat az elmúlt évek változásai miatt.

Már volt szó a feltételek módosításának szükségességéről. Mindazonáltal érdekes lesz megtudni, mire jutnak majd Kapitányék a feltételezett túlárazások kapcsán, azaz hogy szerintük mely beszállítók, alvállalkozók dolgoztak, dolgoznak drágábban az indokoltnál.

  • A beruházás fővállalkozója az Atomsztrojekszport (ASE JSC),
  • a nukleáris sziget főberendezései a Roszatom üzemeiben készülnek,
  • az építési-szerelési munkákért és turbinalétesítmények telepítéséért a szintén orosz Titan–2 JSC konszern felel.
  • Jelentős beszállító a várhatóan az irányítástechnikát szállító, francia Framatome
  • és a turbinákat már gyártó francia Alstom.

Az építkezés kezdeti szakaszában, a földmunkák elvégzésében és az infrastruktúra kiépítésében magyarországi cégek sora kapott sok feladatot. A Magyar Építők már 2023-ban 140 magyarországi beszállítóról írt a projekt vezetőjének közlése alapján. Közülük néhány nagyobb:

  • Duna Aszfalt (földmunka, alapozás-előkészítés)
  • Bayer Construct (a nukleáris sziget szerkezetépítése)
  • Euroil (mérnöki és tervezési tanácsadás)
  • Mavir (hálózatfejlesztés, hálózati csatlakozások)

Az oroszok állnak elébe Paks II átvilágításának

Érdemes leszögezni, hogy a túlárazást emlegető Tisza Párt vezérének lehetnek ugyan értesülései egyes megbízások nagyságáról, a projekt egészébe azonban a pénzügyi tartalom részben titkos volta miatt nem láthatott bele. A helyzet Magyar Péter miniszterelnöki kinevezésével megváltozott. Korábbi közléseik szerint ő és Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója is nyitott az egyeztetésekre. 

Mint Lihacsov jelezte, kész bizonyítani, hogy a paksi projekt minden szempontból megállja a helyét.

A munka, amely elsősorban az 5. blokk betonozását és a 5. blokk munkagödrének mélyítését jelenti, jelenleg is folyik a paksi telephelyen, a Világgazdaság értesülése szerint a tervezett ütemben. 

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

