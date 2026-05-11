Súlyos ára lehet Paks II leállításának

Így néz ki az új paksi atomerőmű finanszírozása

A projekt teljes, mintegy 12 éve meghatározott 12,5 milliárd eurós költségkerete nem tér el a nemzetközi gyakorlatban hasonló projektek kapcsán szokásostól. Viszont ez a keret szűkösnek bizonyulhat az elmúlt évek változásai miatt.

Már volt szó a feltételek módosításának szükségességéről. Mindazonáltal érdekes lesz megtudni, mire jutnak majd Kapitányék a feltételezett túlárazások kapcsán, azaz hogy szerintük mely beszállítók, alvállalkozók dolgoztak, dolgoznak drágábban az indokoltnál.

A beruházás fővállalkozója az Atomsztrojekszport (ASE JSC),

a nukleáris sziget főberendezései a Roszatom üzemeiben készülnek,

az építési-szerelési munkákért és turbinalétesítmények telepítéséért a szintén orosz Titan–2 JSC konszern felel.

Jelentős beszállító a várhatóan az irányítástechnikát szállító, francia Framatome

és a turbinákat már gyártó francia Alstom.

Az építkezés kezdeti szakaszában, a földmunkák elvégzésében és az infrastruktúra kiépítésében magyarországi cégek sora kapott sok feladatot. A Magyar Építők már 2023-ban 140 magyarországi beszállítóról írt a projekt vezetőjének közlése alapján. Közülük néhány nagyobb:

Duna Aszfalt (földmunka, alapozás-előkészítés)

Bayer Construct (a nukleáris sziget szerkezetépítése)

Euroil (mérnöki és tervezési tanácsadás)

Mavir (hálózatfejlesztés, hálózati csatlakozások)

Az oroszok állnak elébe Paks II átvilágításának

Érdemes leszögezni, hogy a túlárazást emlegető Tisza Párt vezérének lehetnek ugyan értesülései egyes megbízások nagyságáról, a projekt egészébe azonban a pénzügyi tartalom részben titkos volta miatt nem láthatott bele. A helyzet Magyar Péter miniszterelnöki kinevezésével megváltozott. Korábbi közléseik szerint ő és Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója is nyitott az egyeztetésekre.

Mint Lihacsov jelezte, kész bizonyítani, hogy a paksi projekt minden szempontból megállja a helyét.

A munka, amely elsősorban az 5. blokk betonozását és a 5. blokk munkagödrének mélyítését jelenti, jelenleg is folyik a paksi telephelyen, a Világgazdaság értesülése szerint a tervezett ütemben.

