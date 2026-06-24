Rendkívüli

Zsolti bácsi ügy: Füssy Angéla feljelentést tett az őt fenyegető tiszás politikus ellen

gazdaságBrüsszelcsaládvédelem

A brüsszeli ajánlások valódi ára: ki fizeti meg a családok védelmének kivezetését?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A magyar gazdaságpolitika következő nagy vitája nem pusztán technikai vita lesz. Nemcsak arról fog szólni, hogy milyen adónem marad, milyen ársapka megy, milyen energiaszabály változik. Hanem arról, hogy Magyarország továbbra is a családok, a munkából élők és a hazai vállalkozók oldalán szervezi-e meg a gazdaságpolitikáját, vagy átengedi a döntést azoknak, akiknek nagyobb a brüsszeli lobbiköltségvetése.

Magyar Nemzet
2026. 06. 24. 14:03
Veszélyben Magyarország nemzetközi összevetésben is kiemelkedő családvédelmi rendszere Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság szerint ezek torzítanak. Ez részben igaz: minden válságkezelő eszköz beavatkozás a piaci folyamatokba. Az is igaz, hogy válság idején a „tiszta piac” gyakran nem a fogyasztót védi, hanem azt, akinek nagyobb az alkuereje. A kiskereskedelemben például nem elég azt nézni, hogy egy külföldi tulajdonú lánc Magyarországon milyen eredményt mutat ki. Egy multinacionális vállalatcsoportnál a profit sok csatornán mozoghat: beszerzési árakon, logisztikai díjakon, márkahasználati díjakon, finanszírozáson, informatikai és menedzsmentszolgáltatásokon keresztül. 

– Készítettem arra vonatkozó becslést, hogy amikor egy megnevezni nem kívánt nemzetközi lánc több mint húszmilliárdos veszteséget mutat ki Magyarországon, feltételezhetően még így is nyereséges, hiszen 40-120 milliárd forint között lehet az az összeg, amelyet belső elszámolóárakon más országba helyez át. Vagyis a magyar leányvállalat kimutatott vesztesége önmagában nem bizonyítja, hogy a magyar piacon keletkező jövedelem valóban eltűnt. Lehet, hogy csak máshol jelenik meg a cégcsoporton belül. Ezért az árrésstop, az ársapka vagy a különadó nem pusztán „piacellenes beavatkozás”. Sok esetben fogyasztóvédelmi, jövedelempolitikai és nemzeti alkupozíciós eszköz is. Például arra, hogy növeljük a hazai kerskedelmi láncok polcain a magyar termékek arányát – emelte ki.

Háromezer milliárd forint a tét évente

Szerinte ugyanez a helyzet az energiával. Természetesen Magyarországnak érdeke az energiaellátás diverzifikálása. Minél több forrás, minél több útvonal, minél több technológia áll rendelkezésre, annál nagyobb a mozgásterünk. Ez nem vita tárgya. A kérdés az ütem, az ár és a társadalmi következmény.

Ha a rezsivédelmet gyorsan kivezetik, az nem elméleti kérdés lesz a családoknak, hanem havi számla. Ha a különadókat kivezetik, az nem egy brüsszeli táblázatban keletkező korrekció lesz, hanem költségvetési lyuk. Ha az ár- és kamatvédelmi eszközöket megszüntetik, az nemcsak monetáris transzmisszió, hanem a családi malacperselyen ütött lyuk is. Persze, ha úgy alakítják át, hogy a sérülékenyebb családoknak továbbra is kedvezzen, akkor igazságosabb lesz a rendszer, de a kárvallottjai akkor sem fognak örülni. 

A tét éves szinten nagyjából 3000 milliárd forint.

Ebből a rezsivédelem önmagában mintegy 800 milliárd forintos védelmet jelentett egy évben. A különadók nagyságrendje pedig több ezermilliárdos bevételi lábat jelent. Ez együtt, nagyjából négymillió háztartással számolva, családonként átlagosan évi 750 ezer forintos nagyságrend. Ez nem absztrakt közgazdasági vita. Ez a magyar családok éves mozgástere. Ez a fogyasztás, a megtakarítás, a lakhatás, a gyermeknevelés és a biztonság kérdése.

György László szerint érdemes látni a nagyobb képet is. Brüsszelben a nagyvállalati lobbi soha nem volt erősebb, mint ma. A legnagyobb szereplők évről évre százmillió eurós nagyságrendben költenek arra, hogy befolyásolják az uniós szabályalkotást. A Corporate Europe Observatory és a LobbyControl jelentése szerint a legnagyobb brüsszeli lobbisták összesített éves kiadása 382 millió euróra nőtt 2025-ben, ami 2020-hoz képest csaknem 49 százalékos emelkedés. 

Kik a legnagyobb lobbisták Brüsszelben? Sorrendben a Big Tech 73 millió euróval, a pénzügyi szektor 66,75 millióval, az energiaipar 52 millióval, a vegyipari és agrárüzleti kör pedig 46,5 millióval. 

– Ez nem összeesküvés-elmélet. Ez a rendszer működése. Amikor a közgazdászok a piac „láthatatlan kezére” hivatkoznak és „versenyt” valamint a „torzító hatások csökkentését” követelik, éppen csak ezt a lobbitevékenységet hagyják figyelmen kívül. 

A vállalatok azért lobbiznak, mert a szabályozás pénzt ér.

  • Az adópolitika pénzt ér.
  • Az energiaszabályozás pénzt ér.
  • Az ár- és kamatsapkák kivezetése pénzt ér.
  • A különadók megszüntetése pénzt ér.

 

A magyar családok jövője a tét

– A magyar gazdaságpolitika következő nagy vitája nem pusztán technikai vita lesz. Nemcsak arról fog szólni, hogy milyen adónem marad, milyen ársapka megy, milyen energiaszabály változik. Hanem arról, hogy Magyarország továbbra is a családok, a munkából élők és a hazai vállalkozók oldalán szervezi-e meg a gazdaságpolitikáját, vagy átengedi a döntést azoknak, akiknek nagyobb a brüsszeli lobbiköltségvetése – ismertette.  

Az elmúlt korszak jólétnövekedését nem a szél fújta össze. Családok és vállalkozók kemény munkája kellett hozzá. Foglalkoztatásbővítés kellett hozzá.
Adócsökkentés kellett hozzá. Családpolitika kellett hozzá. Rezsivédelem kellett hozzá,éss olyan gazdaságpolitika kellett hozzá, amely nem automatikusan a legerősebb piaci szereplő oldalára állt.

– A szimbolikus kérdéseken túl ez lesz a következő évek valódi, háromezer milliárd forintos kérdése Magyarországon: kié legyen a gazdaságpolitika – a családoké vagy a lobbierősebb nagyvállalatoké? Szakmai szinteken e két véglet között számos színárnyalat különböztethető meg. Szakmailag izgalmas idők elé nzünk – tette hozá György László.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Visegrádi báránybőr

Szőcs László avatarja

Számunkra, közép-európai polgároknak a fő kérdés mégiscsak az: mit jelent ma tartalmilag a visegrádi együttműködés?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.