A brüsszeli ajánlások valódi ára: ki fizeti meg a családok védelmének kivezetését?

Az Európai Bizottság szerint ezek torzítanak. Ez részben igaz: minden válságkezelő eszköz beavatkozás a piaci folyamatokba. Az is igaz, hogy válság idején a „tiszta piac” gyakran nem a fogyasztót védi, hanem azt, akinek nagyobb az alkuereje. A kiskereskedelemben például nem elég azt nézni, hogy egy külföldi tulajdonú lánc Magyarországon milyen eredményt mutat ki. Egy multinacionális vállalatcsoportnál a profit sok csatornán mozoghat: beszerzési árakon, logisztikai díjakon, márkahasználati díjakon, finanszírozáson, informatikai és menedzsmentszolgáltatásokon keresztül.

– Készítettem arra vonatkozó becslést, hogy amikor egy megnevezni nem kívánt nemzetközi lánc több mint húszmilliárdos veszteséget mutat ki Magyarországon, feltételezhetően még így is nyereséges, hiszen 40-120 milliárd forint között lehet az az összeg, amelyet belső elszámolóárakon más országba helyez át. Vagyis a magyar leányvállalat kimutatott vesztesége önmagában nem bizonyítja, hogy a magyar piacon keletkező jövedelem valóban eltűnt. Lehet, hogy csak máshol jelenik meg a cégcsoporton belül. Ezért az árrésstop, az ársapka vagy a különadó nem pusztán „piacellenes beavatkozás”. Sok esetben fogyasztóvédelmi, jövedelempolitikai és nemzeti alkupozíciós eszköz is. Például arra, hogy növeljük a hazai kerskedelmi láncok polcain a magyar termékek arányát – emelte ki.

Háromezer milliárd forint a tét évente

Szerinte ugyanez a helyzet az energiával. Természetesen Magyarországnak érdeke az energiaellátás diverzifikálása. Minél több forrás, minél több útvonal, minél több technológia áll rendelkezésre, annál nagyobb a mozgásterünk. Ez nem vita tárgya. A kérdés az ütem, az ár és a társadalmi következmény.

Ha a rezsivédelmet gyorsan kivezetik, az nem elméleti kérdés lesz a családoknak, hanem havi számla. Ha a különadókat kivezetik, az nem egy brüsszeli táblázatban keletkező korrekció lesz, hanem költségvetési lyuk. Ha az ár- és kamatvédelmi eszközöket megszüntetik, az nemcsak monetáris transzmisszió, hanem a családi malacperselyen ütött lyuk is. Persze, ha úgy alakítják át, hogy a sérülékenyebb családoknak továbbra is kedvezzen, akkor igazságosabb lesz a rendszer, de a kárvallottjai akkor sem fognak örülni.

A tét éves szinten nagyjából 3000 milliárd forint.

Ebből a rezsivédelem önmagában mintegy 800 milliárd forintos védelmet jelentett egy évben. A különadók nagyságrendje pedig több ezermilliárdos bevételi lábat jelent. Ez együtt, nagyjából négymillió háztartással számolva, családonként átlagosan évi 750 ezer forintos nagyságrend. Ez nem absztrakt közgazdasági vita. Ez a magyar családok éves mozgástere. Ez a fogyasztás, a megtakarítás, a lakhatás, a gyermeknevelés és a biztonság kérdése.