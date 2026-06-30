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gabonaterméshőkupola

Nem kíméli a termést sem a hőkupola, ekkora veszteséggel számolnak a gazdák

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Sok helyen még virágozás előtt száradásnak indult a kukorica, de az árpa és a búza is megszenvedi a rekordmagas hőmérsékletet. Az extrém meleg, a száraz tavasz és a hónapokon át tartó erős szél több térségben is kényszerérést okozott gabonaféléknél, ennek mind a hozam, mind a minőség a kárát látja.

Magyar Nemzet
2026. 06. 30. 16:42
Fotó: AFP
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A jobb területeken 

  • 5-6 tonna/hektár, 
  • gyengébb területeken hektáronként 2-3 tonna termésátlag várható. 

A termelők helyzetét tovább nehezítheti az erős forint és a kedvezőtlen piaci környezet.

Bár Nyugat-Európában emelkedtek a gabonaárak, a magyar gazdálkodók ezt csak korlátozottan tudják érvényesíteni az árfolyamhatások miatt, ez pedig rontja az export jövedelmezőségét. 

Ami a globális kukoricatermést illeti, a Nemzetközi Gabonatanács napokban közzétett előrejelzésében májushoz képest felfelé módosította a várható globális gabonatermést, ezen belül a kukoricát is. Viszont megjegyezték azt is, hogy a teljes fogyasztás is ugyanilyen mértékben fog növekedni, és a világkereskedelembe így sem kerül több termény a korábban becsültnél, sőt annál még egy kicsivel kevesebb is lehet a mennyiség.

Németországban és Franciaországban egy-két héttel korábban kezdődött az aratás. Az utolsó termésbecslések alapján a francia és német ősziárpa-termés több lehet a tavalyinál, de nem az átlaghozamnak, hanem a nagyobb termőterületnek köszönhetően. A németeknél repcéből is növekedhet a mennyiség. Búzából viszont érezhetően csökken az idei kínálat a tavalyi rekordtermés után. Látható tehát, hogy a mostani hőhullám a tavaszi vetésű növényekre van pusztító hatással.

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