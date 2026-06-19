Továbbra is hazug állítások hangzanak el a Tisza-kormánytól, a valóság ezt rendre cáfolja

Az Orbán-kormányt előszeretettel vádolják a Tisza politikusai azzal, hogy eladósította az országot. Így nem csoda, hogy sokan azt hiszik, hogy Magyarország államadóssága óriási. A valóság ezzel szemben az, hogy a 2026-os európai rangsor szerint Magyarország 75,5 százalékos GDP-arányos államadóssággal csak a tizenegyedik helyen áll. Vagyis még az az első tízben sem vagyunk benne. A magyar adat közép-magasnak tekinthető. Görögország 141,9 százalékos, Olaszország 138,3 százalékos, Franciaország 119,6 százalékos, Belgium 110,6 százalékos, Ukrajna 110,4 százalékos, az Egyesült Királyság 104,8 százalékos értéke mind-mind sokkal magasabb, mint a miénk. Közben Európa egésze is magas érékeket mutat. Az Eurostat szerint 2024 végén

az Európai Unió államadósság-rátája 81,0 százalékos,

az euróövezeté pedig 87,4 százalékos volt.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az Orbán-kormány sikeresen vonta be a magyar lakosságot az adósságfinanszírozásba. Tehát a hozamok, a kamatok nem külföldre vándorolnak csak és kizárólag, mint 2010 előtt. Ezzel a gazdaság is jól jár, és jelentősen csökken Magyarország sérülékenysége.