Hazai és nemzetközi szinten is ígéretes karrier futható be a győri térségben

A győri régió bérstruktúráját és juttatási kultúráját egy egészen egyedi földrajzi tényező is determinálja: Ausztria közvetlen szomszédsága.

Mivel a határ közelsége miatt sokaknak valódi alternatíva a külföldi munka, a győri munkáltatók sem engedhetik meg maguknak az úgynevezett félmegoldásokat. A jó fizetés mellé ma már átlátható előrelépési lehetőséget, emberi juttatásokat és kiszámítható munkakörnyezetet kell adniuk, ha meg akarják tartani a helyben dolgozókat. Ausztriában bizonyos ágazatokban valóban magasabbak a bérek, de Győrben a kedvezőbb megélhetési költségek miatt sokszor többet ér a hazavihető pénz, és a mindennapok is nyugodtabbak maradnak, mint a határon túli, fárasztó ingázás mellett.

Túl a helyi gazdaságon és GDP-n: milyen az életminőség színvonala a régióban?

Nem mindegy, mi az, ami a munkanap után következik. Tegyük a kezünket a szívünkre: egyetlen sikeres karrier sem ér annyit, hogy feláldozzuk miatta a hétköznapok apró örömeit. Ugyanúgy vagy akár még fontosabb is, hogy mi vár ránk délután, miután letettük a lantot és kiléptünk a munkahelyünk kapuján. Hiszen a nap végén ez számít leginkább.

A határ közelsége, az egyetem jelenléte és a nemzetközi vállalati háttér együtt olyan térséget rajzolnak ki, ahol a jó fizetés mellett a minőségi élet is valós szempont marad. Győrben a mindennapok nem az állandó rohanásról szólnak, hanem arról, hogyan lehet egy erős gazdasági közegben úgy élni, hogy közben maradjon idő a családra, a pihenésre és a saját életritmusra is. Ez az a fajta egyensúly, amely miatt a győri régió ma már sokkal többet jelent egy egyszerű ipari központnál: valódi otthont biztosít. Itt a mindennapok ugyanis mentesek a nagyvárosokra jellemző lélekölő, állandó rohanástól.