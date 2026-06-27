Láthatatlan kockázat a cégeknek az ellenőrizetlen mesterséges intelligencia

Az ESET kiberbiztonsági szakértői közölték, a shadow AI több szinten is veszélyt jelenthet a szervezetek számára: így például a chatbotokba beírt üzleti információk adatszivárgáshoz vezetnek, külső rendszerekbe kerülhetnek, ami különösen nagy üzleti kockázat; az adatok az Európai Unión kívül is tárolódhatnak, ami GDPR-problémákat (General Data Protection Regulation, általános adatvédelmi rendelet) okozhat; az AI által létrehozott tartalom hibás is lehet, így ennek használata emberi ellenőrzés nélkül rossz üzleti döntéseket generálhat, ráadásul a hamis AI-eszközök adatokat és pénzt is lophatnak felhasználótól és a vállalattól.