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Láthatatlan kockázat a cégeknek az ellenőrizetlen mesterséges intelligencia

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Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak shadow AI-t (árnyék AI – nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát) használnak a cégen belül: jóllehet, a kiberbiztonsággal foglalkozó ESET elemzése szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 8:37
A mesterséges intelligencia használatát már sok helyen tananyagba foglalták Fotó: (Fotó: AHMED AL ARINI / Middle East Images)
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Az ESET kiberbiztonsági szakértői közölték, a shadow AI több szinten is veszélyt jelenthet a szervezetek számára: így például a chatbotokba beírt üzleti információk adatszivárgáshoz vezetnek, külső rendszerekbe kerülhetnek, ami különösen nagy üzleti kockázat; az adatok az Európai Unión kívül is tárolódhatnak, ami GDPR-problémákat (General Data Protection Regulation, általános adatvédelmi rendelet) okozhat; az AI által létrehozott tartalom hibás is lehet, így ennek használata emberi ellenőrzés nélkül rossz üzleti döntéseket generálhat, ráadásul a hamis AI-eszközök adatokat és pénzt is lophatnak felhasználótól és a vállalattól.

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