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Tovább marad a kánikula, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

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Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord, már a paksi atomerőmű működését is érinti a forróság

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Megdőlt pénteken a tavaly nyári áramfogyasztási rekord, az abszolút csúcs azonban, amelyet 2024. július 16-án mértek, még tartja magát. A kormány kérését, miszerint az esti órákban takarékoskodjunk az árammal, nem az áramkínálat csökkenése, hanem a rekord hőségben megugrott felhasználás tette szükségessé: a rendszerterhelés már csütörtökön a kapacitások 95 százalékán állt. Közben Paks I hétfőn részleges felmentést kapott a hétvégén elrendelt teljesítménycsökkentés alól.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 15:44
Óriási mértéket ölt az áramfogyasztás Fotó: Németh András Péter
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A hőségriasztás harmadfokúvá emelésével egyidejűleg Kapitány István gazdasági és energiaminiszter kérte, hogy az esti órákban takarékoskodjunk az árammal. Fontos, hogy 

a kérést nem az áramkínálat csökkenése, hanem a rekord hőségben megugrott felhasználás tette szükségessé: a rendszerterhelés már csütörtökön a kapacitások 95 százalékán állt. 

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy a közszférában mára otthoni munkavégzést rendeltek el, lehetőség szerint erre kér minden munkáltatót, és javasolja a kinti munkavégzés elhalasztását.

Ma délelőtt ehhez hozzátette, hogy „nyíljon meg minden hűtött helyiség, figyeljünk egymásra!".

Az áramellátás stabil, de van kockázat

Magyarország áramellátása stabil, erről pénteken adott ki közleményt az állami MVM. Kockázat azonban van bőven. Például

  • kieshet valamely erőmű a rendszerből,
  • gond lehet az importtal,
  • a helyi igények miatt tovább nőhet az áramfelhasználás.

Az import azért kiemelten problémás, mert más európai országokban is nő az áramigény, térségünk vízerőművekben gazdag országai pedig az aszály miatt éppen most szembesülnek azzal, hogy maguk is importra kényszerülnek. Ahelyett, hogy eladának ide áramot, még vásárolnak is.

Vasárnap a Világgazdaság arról számolt be, hogy több, főváros-közel településen volt üzemzavar. A lista időközben bővült, már budapesti kerületekre is kiterjedt az Index cikke szerint. Mint olvasható, vasárnap Budapest XI. és XIV. kerületében több helyen elment az áram. A zavarok az E.On ellátási területén történtek. A társaság szakemberei az esetek döntő többségében néhány órán belül helyreállították az áramszolgáltatást.

Folyamatosan ugrál az áramtermelés összetétele

A hőkupola okozta helyzetben elképesztő módon ugrál magyarországi áramtermelés összetétele. Pénteken 10-11 óra felé – amikor még bírta a Paksi Atomerőmű a Duna vizének melegedését –, a villamosenergia közel harmada volt nukleáris eredetű, majdnem kétharmadát a naperőművek adták, vagyis nagyjából 90 százalékban karbonmentes forrást használtunk. Miután azonban szombat délutántól csökkenteni kellett az atomerőművi termelést a Duna további melegedése miatt, és esett a naperőművek termelése is, a gázerőművek vették át a vezetést, de még a Mátrai Erőmű kazánjaiba is néhány lapáttal több lignitet kellett tolni: a hazai termelés felerészben fosszilis volt. 

Vasárnap késő délután megint felpörögtek a gázerőművek, ráadásul este 7 és 10 óra között már az olajtüzelésű erőműveket is be kellett vetni. Az állami MVM erőművei a pénteki közlés szerint csúcsra jártak. Segítette az ellátást, hogy társaság leányvállalata, a Mavir a napokban zárt le egy 30,7 milliárd forintos programot, amelynek során bővítette az átviteli hálózat kapacitásait.

Részleges felmentést kapott Paks I a teljesítménycsökkentés alól

Vasárnap délután még lejjebb tekerték Paks I-et, viszont hétfőn már azt közölte az atomerőmű a honlapján, hogy részleges felmentést kaptak a teljesítménycsökkentés alól, amelyet az elmúlt napokban a Dunára gyakorolt hőterhelés miatt kellett végrehajtani.

A közleményben emlékeztettek, hogy a jogszabály szerint a hűtővíz kibocsátási pontjától, azaz a meleg vizes csatorna dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot, ami rendkívüli esetben, ellátásbiztonsági okokból az energiapolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával 31,5 Celsius fokig túlléphető. 

A hétfő délelőtti mérések során az egyik érték 30,22 Celsius fok volt, amely meghaladta a 29,5 fokos beavatkozási határt és a 30 fokos határértéket is.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-posztjában így fogalmaz:

A rendkívüli hőhullám egész Európát érinti, ezért a MAVIR kezdeményezésére a mai és a holnapi napra ellátásbiztonsági okból részleges felmentést adtam a Paksi Atomerőmű számára a további teljesítménycsökkentés alól. A hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy ilyen szélsőséges időjárási helyzetben, ideiglenesen és szigorú feltételek mellett az ország biztonságos villamosenergia-ellátása elsődleges szempontként érvényesüljön.

Ez azonban nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését – hívja fel a figyelmet. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. 

A döntés egy szigorúan szabályozott, átmeneti eszköz a rendkívüli hőhullám kezelésére 

– írja a miniszter. 




 


 


 

 




 


 

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