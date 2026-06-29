Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord, már a paksi atomerőmű működését is érinti a forróság

A hőségriasztás harmadfokúvá emelésével egyidejűleg Kapitány István gazdasági és energiaminiszter kérte, hogy az esti órákban takarékoskodjunk az árammal. Fontos, hogy

a kérést nem az áramkínálat csökkenése, hanem a rekord hőségben megugrott felhasználás tette szükségessé: a rendszerterhelés már csütörtökön a kapacitások 95 százalékán állt.

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy a közszférában mára otthoni munkavégzést rendeltek el, lehetőség szerint erre kér minden munkáltatót, és javasolja a kinti munkavégzés elhalasztását.

Ma délelőtt ehhez hozzátette, hogy „nyíljon meg minden hűtött helyiség, figyeljünk egymásra!".

Az áramellátás stabil, de van kockázat

Magyarország áramellátása stabil, erről pénteken adott ki közleményt az állami MVM. Kockázat azonban van bőven. Például

kieshet valamely erőmű a rendszerből,

gond lehet az importtal,

a helyi igények miatt tovább nőhet az áramfelhasználás.

Az import azért kiemelten problémás, mert más európai országokban is nő az áramigény, térségünk vízerőművekben gazdag országai pedig az aszály miatt éppen most szembesülnek azzal, hogy maguk is importra kényszerülnek. Ahelyett, hogy eladának ide áramot, még vásárolnak is.

Vasárnap a Világgazdaság arról számolt be, hogy több, főváros-közel településen volt üzemzavar. A lista időközben bővült, már budapesti kerületekre is kiterjedt az Index cikke szerint. Mint olvasható, vasárnap Budapest XI. és XIV. kerületében több helyen elment az áram. A zavarok az E.On ellátási területén történtek. A társaság szakemberei az esetek döntő többségében néhány órán belül helyreállították az áramszolgáltatást.

Folyamatosan ugrál az áramtermelés összetétele

A hőkupola okozta helyzetben elképesztő módon ugrál magyarországi áramtermelés összetétele. Pénteken 10-11 óra felé – amikor még bírta a Paksi Atomerőmű a Duna vizének melegedését –, a villamosenergia közel harmada volt nukleáris eredetű, majdnem kétharmadát a naperőművek adták, vagyis nagyjából 90 százalékban karbonmentes forrást használtunk. Miután azonban szombat délutántól csökkenteni kellett az atomerőművi termelést a Duna további melegedése miatt, és esett a naperőművek termelése is, a gázerőművek vették át a vezetést, de még a Mátrai Erőmű kazánjaiba is néhány lapáttal több lignitet kellett tolni: a hazai termelés felerészben fosszilis volt.