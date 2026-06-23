Olyan vezeték épül, amellyel erősödik az ország energiabiztonsága
A Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere bemutatta a parlamentben a Pozsony és Százhalombatta közötti új üzemanyag-termékvezetéket, azt a projektet, amelyet még a Fidesz-kormány hozott tető alá, és a kivitelezés már hónapok óta zajlik. A Mol által épített, 127 kilométeres DaNI-vezeték hazai szakaszának engedélyezése 2025-ben lezárult, a kormányközi megállapodás módosítása idén márciusban született meg, az új összetételű Országgyűlésre csupán a formalitások várnak. A beruházás — amelynek kapacitása évi másfél millió tonna benzin és dízel szállítására elegendő — 2027 első felére válhat üzemképessé.
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