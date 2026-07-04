Magyar Péter feledékenynek tűnik, a volt agrárminiszter frissítette fel a memóriáját

Szerinte lehet vitatkozni a jövőről. Lehet új célokat kitűzni. Sőt kell is. De azt állítani, hogy semmi nem történt, az egyszerűen nem igaz. – Talán a legfontosabb kérdés mégis ez: ha valóban nem történt semmi, akkor miből újult meg több ezer gazdaság? Miből épültek új üzemek? Miből fejlődött az élelmiszeripar? És miből tudott a magyar agrárium a világjárvány, az energiaválság és a történelmi aszályok ellenére is talpon maradni? – sorolta a volt tárcavezető.

Nem lenne tisztességes a magyar gazdák eredményeit elvitatni

Az új, 2023–2027-es közös agrárpolitika új korszakot nyitott a magyar agráriumban. A rendelkezésre álló források továbbra is jelentősek: a vidékfejlesztési pillérben több mint 3150 milliárd forint áll rendelkezésre. Az Orbán-kormány célja egyértelmű volt:

megőrizni az agrárium stabilitását,

tovább növelni a versenyképességet,

és biztosítani, hogy a magyar mezőgazdaság 2030-ra Európa élvonalába tartozzon.

Az intézkedéseink mind azt szolgálták, hogy az ágazat termelékenysége a másfélszeresére, a hozzáadott érték a kétszeresére nőjön, az export pedig tízmilliárd euróról 16 milliárd euróra bővüljön az évtized végére.