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Magyar Péter feledékenynek tűnik, a volt agrárminiszter frissítette fel a memóriáját

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– A jövőt nem lehet úgy építeni, hogy közben letagadjuk mindazt, amit a magyar gazdák és a magyar vidék közösen már felépített. A magyar gazdák munkáját lehet bírálni. Lehet vitatkozni a döntésekről is. De az elért eredményeket és az ő teljesítményüket elvitatni, azt hiszem, nem lenne tisztességes – mondta lapunknak Nagy István, az előző kormány agrárminisztere.

Kiss Gergely
2026. 07. 04. 5:50
A volt agrárminiszter arra kéri a Tisza-kormányt, hogy ne becsülje le a gazdák munkájának eredményeit Fotó: Mirkó István
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Szerinte lehet vitatkozni a jövőről. Lehet új célokat kitűzni. Sőt kell is. De azt állítani, hogy semmi nem történt, az egyszerűen nem igaz. – Talán a legfontosabb kérdés mégis ez: ha valóban nem történt semmi, akkor miből újult meg több ezer gazdaság? Miből épültek új üzemek? Miből fejlődött az élelmiszeripar? És miből tudott a magyar agrárium a világjárvány, az energiaválság és a történelmi aszályok ellenére is talpon maradni? – sorolta a volt tárcavezető. 

Nem lenne tisztességes a magyar gazdák eredményeit elvitatni

Az új, 2023–2027-es közös agrárpolitika új korszakot nyitott a magyar agráriumban. A rendelkezésre álló források továbbra is jelentősek: a vidékfejlesztési pillérben több mint 3150 milliárd forint áll rendelkezésre. Az Orbán-kormány célja egyértelmű volt: 

  • megőrizni az agrárium stabilitását, 
  • tovább növelni a versenyképességet, 
  • és biztosítani, hogy a magyar mezőgazdaság 2030-ra Európa élvonalába tartozzon.

Az intézkedéseink mind azt szolgálták, hogy az ágazat termelékenysége a másfélszeresére, a hozzáadott érték a kétszeresére nőjön, az export pedig tízmilliárd euróról 16 milliárd euróra bővüljön az évtized végére.

– A magyar mezőgazdaság előtt még rengeteg feladat áll. De a jövőt nem lehet úgy építeni, hogy közben letagadjuk mindazt, amit a magyar gazdák és a magyar vidék közösen már felépített. A magyar gazdák munkáját lehet bírálni. Lehet vitatkozni a döntésekről is. De az elért eredményeket és az ő teljesítményüket elvitatni, azt hiszem, nem lenne tisztességes – tette hozzá.

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