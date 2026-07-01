Megjött a Tisza-kormány, beköszöntött a Ceausescu éra

A falusi élet nem csak biztonság

– Erősebb a közösségi összetartozás, a szomszédok ismerik egymást, könnyebben alakul ki kölcsönös segítség. A biztonságérzet terén is sokkal több előnnyel jár a falusi élet hisz sok kisebb településen alacsonyabb a bűnözés, és a gyerekek is szabadabban mozoghatnak. A kormányzatnak az a dolga, hogy állami és uniós fejlesztésekkel utakat, internethálózatot, közműveket és falusi szolgáltatásokat fejlesszen, és ezzel javítsa az életminőséget. A vidék, a falu nem valaminek a pereme vagy a széle, hanem mindennek az alapja, a közepe. Ez a megmaradásunk záloga itt, a XXI. század elején is – tette hozzá.

Úgy tűnik, a Tisza-kormány valóban magára hagyja a vidéket. A Magyar Nemzetnek nyilatkozott Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, aki szerint a kinevezés túlmutat egyetlen személyen, mert egy olyan politikai szemlélet megjelenését jelzi, amely korábban nem volt meghatározó a magyar kormányzatban.

– Ez egy globalista gondolat és ez egy globalista kormány – fogalmazott az elemző. Hozzátette: a népességcsökkenést kedvező folyamatként bemutató elképzelés hosszú ideje jelen van bizonyos nemzetközi politikai és klímavédelmi irányzatokban, amelyek a fejlett országok népességének csökkenését a szén-dioxid-kibocsátás mérséklődésével hozzák összefüggésbe. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Bart István kinevezése azért is jelentős, mert szerinte a népesedéspolitikáról vallott felfogás hosszabb távon a családpolitikai döntésekben is megjelenhet. Úgy véli, egyre több olyan nyilatkozat hangzik el, amely a középosztály állami támogatásainak felülvizsgálatát vetíti előre, miközben a hangsúly egyre inkább a rászorultsági alapú támogatásokra helyeződik át.