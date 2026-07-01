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Megjött a Tisza-kormány, beköszöntött a Ceausescu éra

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A magyar falu a nemzeti kultúránk egyik legfontosabb forrása volt évszázadokon át, a Tisza-kormány azonban a jelek szerint ezt is semmibe veszi. Nagy István volt agrárminisztert a gazdasági tárcához nemrégiben kinevezett helyettes államtitkár, Bart István egyik olyan véleménye kapcsán kérdeztük, amely felért a falurombolás szorgalmazásával.

Kiss Gergely
2026. 07. 01. 6:12
A falu évszázadokon át a kultúránk egyik legfontosabb forrása volt Fotó: Mirkó István
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A falusi élet nem csak biztonság

–  Erősebb a közösségi összetartozás, a szomszédok ismerik egymást, könnyebben alakul ki kölcsönös segítség. A biztonságérzet terén is sokkal több előnnyel jár a falusi élet hisz sok kisebb településen alacsonyabb a bűnözés, és a gyerekek is szabadabban mozoghatnak. A kormányzatnak az a dolga, hogy állami  és uniós fejlesztésekkel utakat, internethálózatot, közműveket és falusi szolgáltatásokat fejlesszen, és ezzel javítsa az életminőséget. A vidék, a falu nem valaminek a pereme vagy a széle, hanem mindennek az alapja, a közepe. Ez a megmaradásunk záloga itt, a XXI. század elején is –  tette hozzá.

Úgy tűnik, a Tisza-kormány valóban magára hagyja a vidéket. A Magyar Nemzetnek nyilatkozott Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, aki szerint a kinevezés túlmutat egyetlen személyen, mert egy olyan politikai szemlélet megjelenését jelzi, amely korábban nem volt meghatározó a magyar kormányzatban. 

– Ez egy globalista gondolat és ez egy globalista kormány – fogalmazott az elemző. Hozzátette: a népességcsökkenést kedvező folyamatként bemutató elképzelés hosszú ideje jelen van bizonyos nemzetközi politikai és klímavédelmi irányzatokban, amelyek a fejlett országok népességének csökkenését a szén-dioxid-kibocsátás mérséklődésével hozzák összefüggésbe. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Bart István kinevezése azért is jelentős, mert szerinte a népesedéspolitikáról vallott felfogás hosszabb távon a családpolitikai döntésekben is megjelenhet. Úgy véli, egyre több olyan nyilatkozat hangzik el, amely a középosztály állami támogatásainak felülvizsgálatát vetíti előre, miközben a hangsúly egyre inkább a rászorultsági alapú támogatásokra helyeződik át.

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Hegyi Zoltán
idezojelekvíz

Progresszió mindhalálig

Hegyi Zoltán avatarja

Először is, mi itt falun nem lakunk, hanem élünk. Tudom, ez korszerűtlen, de attól még így van. Ráadásul szeretjük ezt az életformát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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