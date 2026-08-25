Közel 90 százalék tízmillió alatt, mégis egyre drágábbak az autók

A legnagyobb éves értékvesztést a változatlan egyéb tényezők mellett

az elektromos autóknál mérték: ezek évente átlagosan 7,8 százalékot veszítenek értékükből.

A dízelek esetében 7,5,

a benzineseknél 7 százalékos az amortizáció,

míg a hibrideknél csak 5,8 százalék.

Az értékvesztésben természetesen a futásteljesítménynek is fontos szerepe van. A statisztika szerint minden további ezer kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti egy autó értékét.

A nagyobb motor és teljesítmény viszont felárat jelent. A hengerűrtartalom minden további 100 köbcentimétere átlagosan 3,6 százalékkal, a teljesítmény 10 kilowattos növekedése pedig 3,4 százalékkal emeli a kínálati árat.

A Skoda Octavia lett a legnépszerűbb

A kínálati rangsort továbbra is a Volkswagen vezeti, mögötte a BMW és a Ford áll. A júliusi adatok alapján a Mercedes-Benz megelőzte az Opelt, miközben a Kia a Renault-t is maga mögé utasította.

A konkrét modellek között azonban jelentős átrendeződés történt az egy évvel korábbi állapothoz képest. A Skoda Octavia átvette a vezetést a Ford Focustól, az Audi A4 pedig feljött a harmadik helyre. A Kia Ceed a negyedik, a Suzuki Swift az ötödik helyen áll.

A Swift ugyan visszacsúszott a ranglistán, az árát tekintve azonban éppen ez a modell produkálta az egyik legfeltűnőbb változást. Egy év alatt 21 százalékkal nőtt az átlagos kínálati ára, vagyis a vizsgált népszerű modellek közül ennél nagyobb drágulást nem mértek.

Közben egy másik fontos trend is kirajzolódik: egyes népszerű modellek kínálata fiatalodik. A Toyota Corolla átlagéletkora például 17,3 százalékkal csökkent, ami arra utalhat, hogy a vásárlók egy része a magasabb ár ellenére is inkább fiatalabb autót keres.

Rekordot döntött az import

Az árak mellett a használtautó-piac forgalma is erőteljesen alakult. A JóAutók.hu a DataHouse előzetes adataira hivatkozva azt közölte, hogy júliusban közel 85 200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon. Ez 7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és az idei év második legerősebb havi eredménye.