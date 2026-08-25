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autóárakhasználtautó-piac

Közel 90 százalék tízmillió alatt, mégis egyre drágábbak az autók

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Egy év alatt ugyan csak mérsékelten emelkedett a használt autók átlagos kínálati ára, az olcsóbb járművek aránya azonban folyamatosan csökken. A hazai piacon meghirdetett személyautók 87 százaléka tízmillió forint alatt van, miközben a 2,5 millió forintnál olcsóbb autók részesedése már 35 százalék alá esett. Közben a forgalom is lendületesen bővül: júliusban több mint 85 ezer használt személyautó cserélt gazdát, és rekordot döntött a külföldről behozott autók száma is.

Magyar Nemzet
2026. 08. 25. 10:20
Illusztráció Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap
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A legnagyobb éves értékvesztést a változatlan egyéb tényezők mellett 

  • az elektromos autóknál mérték: ezek évente átlagosan 7,8 százalékot veszítenek értékükből. 
  • A dízelek esetében 7,5, 
  • a benzineseknél 7 százalékos az amortizáció, 
  • míg a hibrideknél csak 5,8 százalék.

Az értékvesztésben természetesen a futásteljesítménynek is fontos szerepe van. A statisztika szerint minden további ezer kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti egy autó értékét.

A nagyobb motor és teljesítmény viszont felárat jelent. A hengerűrtartalom minden további 100 köbcentimétere átlagosan 3,6 százalékkal, a teljesítmény 10 kilowattos növekedése pedig 3,4 százalékkal emeli a kínálati árat.

A Skoda Octavia lett a legnépszerűbb

A kínálati rangsort továbbra is a Volkswagen vezeti, mögötte a BMW és a Ford áll. A júliusi adatok alapján a Mercedes-Benz megelőzte az Opelt, miközben a Kia a Renault-t is maga mögé utasította.

A konkrét modellek között azonban jelentős átrendeződés történt az egy évvel korábbi állapothoz képest. A Skoda Octavia átvette a vezetést a Ford Focustól, az Audi A4 pedig feljött a harmadik helyre. A Kia Ceed a negyedik, a Suzuki Swift az ötödik helyen áll.

A Swift ugyan visszacsúszott a ranglistán, az árát tekintve azonban éppen ez a modell produkálta az egyik legfeltűnőbb változást. Egy év alatt 21 százalékkal nőtt az átlagos kínálati ára, vagyis a vizsgált népszerű modellek közül ennél nagyobb drágulást nem mértek.

Közben egy másik fontos trend is kirajzolódik: egyes népszerű modellek kínálata fiatalodik. A Toyota Corolla átlagéletkora például 17,3 százalékkal csökkent, ami arra utalhat, hogy a vásárlók egy része a magasabb ár ellenére is inkább fiatalabb autót keres.

Rekordot döntött az import

Az árak mellett a használtautó-piac forgalma is erőteljesen alakult. A JóAutók.hu a DataHouse előzetes adataira hivatkozva azt közölte, hogy júliusban közel 85 200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon. Ez 7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és az idei év második legerősebb havi eredménye.

Az év első hét hónapjában összesen mintegy 574 900 használt személyautó cserélt gazdát a hazai piacon. Ez 5,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának 544 100-as adatát.

Ha a trend folytatódik, jó esély van arra, hogy éves szinten ismét rekordközeli forgalom alakuljon ki. A tavalyi évben 922 ezer személyautó cserélt gazdát a használtautó-piacon.

A piac bővülésében egyre nagyobb szerepe van a külföldről behozott járműveknek is. Júliusban mintegy 15 800 használt személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon külföldi rendszám lecserélésével. Ez új rekordnak számít.

A JóAutók.hu szerint az import megugrását az erős forintárfolyam is támogatta, amely kedvezőbbé tette a külföldi autóvásárlást. Az év első hét hónapjában 91 300 használt személyautó érkezett külföldről, 24,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Ez jelentős növekedés, különösen ahhoz képest, hogy a belföldi használtautó-piac forgalma ugyanebben az időszakban 5,7 százalékkal bővült.

A kisautók és az alsó-középkategória viszi a piacot

A magyar használtautó-piac továbbra is elsősorban az alsó-középkategóriára és a kisautókra épül. A belföldön gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48 százaléka ebből a két kategóriából kerül ki.

A Jóautók.hu adatai alapján az alsó-középkategóriában az Opel Astra a legnépszerűbb, amely a teljes forgalom 4,7 százalékát adja. A Ford Focus 2,8, a Volkswagen Golf 2,6, a Skoda Octavia pedig 2,4 százalékos részesedéssel követi.

A kisautók között toronymagasan vezet a Suzuki Swift 3,33 százalékos részesedéssel. Az Opel Corsa 1,8, a Skoda Fabia pedig 1,5 százalékot képvisel. A tízes toplistán a felső-középkategóriát a Volkswagen Passat, a BMW 3-as sorozata és az Audi A4 képviseli.

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