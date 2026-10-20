Miért hallgatott a parlamentben Magyar Péter a minimálbér emeléséről? Lesújtó is lehet a válasz

Mennyi lesz az annyi?

A hétfői bejelentés, illetve annak hiánya apropót ad arra, hogy felidézzük a Magyar Nemzet hetilapjának egyik múlt heti írását, amiben a minimálbér-emelés lehetséges módját és mértékét jártuk körbe a munkaadói és a munkavállalói oldal egy-egy képviselőjével.

Cikkünkben felelevenítettük, hogy a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek 2024-ben a kormány közreműködésével három évre előre megállapodtak a minimálbér emelésének mértékéről. Ennek eredményeként a legkisebb kereset 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra nőtt. Az eredeti terv szerint 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra kellett volna a számnak felkúsznia, de ezt végül nem sikerült a gazdasági körülmények miatt teljesíteni. Így az összeg 322 800 forintra változott. A következő lépcsőfokot a 2027-es év jelentené. Akkor a 2024-es megállapodás szerint 14 százalékos emelés lépne életbe.

Úgy tűnik azonban, hogy ez nem jön össze.

Mi lesz az egyezséggel?

– A hároméves bérmegállapodás valóban rögzítette ezeket a számokat, de az egyez­ség teljesítését köti három makrogazdasági mutató alakulása. Ez a bruttó hazai termék (GDP), az átlagbér növekedése és az infláció. Sajnos ezek sem tavaly, sem az idén nem mutatják azt, hogy jövőre elérhető lenne a megfogalmazott cél – mondta a Magyar Nemzetnek Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Jelezte: ennek a három mutatónak az együttese jelenleg két százalékponttal kisebb minimálbér-emelést eredményezne, azaz 14 százalék helyett 12 százalékos növekedést. Az érdekképviselet vezetője szerint mindebből az következik, hogy tárgyalóasztalhoz kell ülniük a feleknek.