Mégis veszélyben a rezsicsökkentés: ilyen gázárak mellett szűkös lehet a rezsivédelmi alap

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A megugró nemzetközi gázárak miatt máris szűknek bizonyulhat a következő időszak rezsivédelmi kerete.Hortay Olivér fideszes országgyűlési képviselő szerint ha maradnak a jelenlegi árak, akkor többletforrásokra lesz szükség.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 05. 5:00
Mégis veszélyben a rezsicsökkentés: ilyen gázárak mellett szűkös lehet a rezsivédelmi alap
Drágul a földgáz, a költségvetésben tervezett rezsivédelmi összeg nem biztos, hogy elég lesz Fotó: Havran Zoltán

Az idei télen még Oroszországból érkező földgázzal fűthetünk. Orbán Anita egy minapi interjúban jelezte, hogy Magyarország 2027 őszén válna le az energiahordozóról, ami ismét új helyzetet teremthet majd az energiapiacon. 

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Pilhál György
idezojelekrétvári bence

Ez elhozta, az kirúgta, a pléhboy meg kinevette

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„Elkezdték egymást felfalni a Tiszában” – írja közösségi oldalán Rétvári Bence KDNP-frakcióvezető.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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