Az idei télen még Oroszországból érkező földgázzal fűthetünk. Orbán Anita egy minapi interjúban jelezte, hogy Magyarország 2027 őszén válna le az energiahordozóról, ami ismét új helyzetet teremthet majd az energiapiacon.
Mégis veszélyben a rezsicsökkentés: ilyen gázárak mellett szűkös lehet a rezsivédelmi alap
A megugró nemzetközi gázárak miatt máris szűknek bizonyulhat a következő időszak rezsivédelmi kerete.Hortay Olivér fideszes országgyűlési képviselő szerint ha maradnak a jelenlegi árak, akkor többletforrásokra lesz szükség.
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