Viktor Orbán: Wir haben Jahre damit verbracht, die Freundschaft zwischen Serbien und Ungarn aufzubauen

Ihr Präsident und ich haben viele Jahre damit verbracht, die Freundschaft zwischen Serbien und Ungarn aufzubauen. Dies ist ein völlig neuer Ansatz, der nicht frei von Schwierigkeiten ist, aber ich denke, wir haben die Mehrheit der Ungarn und Serben davon überzeugt, dass der Weg in die Zukunft über eine Zusammenarbeit unserer beiden Länder führt.

In Bezug auf Aleksandar Vučić behauptete er:

Ich bin ein Mann, dem das Glück hold war, als ich für diese Zwecke einen Partner in der Person des serbischen Präsidenten fand: ein Mann, der handelt, anstatt Worte zu verbreiten. In den 16 Jahren, in denen ich mein derzeitiges Amt innehatte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es viele Menschen gibt, die ständig von Freundschaft und Zusammenarbeit reden, aber nichts tun. Jetzt haben wir einen Präsidenten, der sehr genau und sehr entschlossen ist und handelt. Wir sind ihm sehr dankbar

Der Ministerpräsident erinnerte auch daran, dass wir ohne den Aufbau dieser Nord-Süd-Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern isoliert wären.

Das ist meine persönliche Überzeugung: wenn unsere beiden Länder in der Lage sind zu kooperieren, werden wir die Zukunft mit besseren Chancen angehen.

Foto: Viktor Orbán und Aleksandar Vucic (Foto: Hungarian Prime Minister's Press Office/Benko Vivien Cher)