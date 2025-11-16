Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 16. 7:31

Így írnak ők – November 16., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Bartus László, Lattmann Tamás, Apáti Bence, Máthé Zsuzsa és Szánthó Miklós gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Bartus László

„Ilyen pártra nincs szükség”

Lattmann Tamás

„Ennek akkor így nem sok értelme van”

Apáti Bence

Ez mindent elmond

Máthé Zsuzsa

Egy őszinte hang

Szánthó Miklós

Újfent elszólta magát a Tisza

Így írnak ők

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Karácsony Jézus nélkül

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekértelem

Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Felhévizy Félix avatarja

Erre azért nem számítottunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

