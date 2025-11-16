Így írnak ők – November 16., délelőtt

Olaszország

Olasz szakértő: Orbán Viktor Trumpnál tett látogatása óriási győzelem és igazi diadal minden európai patrióta számára

Max Ferrari olasz politikai szakértő az Orbán–Trump-találkozó kapcsán azt mondta: a magyar miniszterelnök megmutatta, hogy világos elképzelésekkel, következetességgel, bátorsággal és akaraterővel még a kis nemzetek is kiérdemelhetik a tiszteletet.