Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 17. 6:46

Így írnak ők – November 17., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Havas Henrik, Nagy Attila Tibor, Gréczy Zsolt, Vona Gábor és Hont András gondolataiból tallózunk 

Összes idézet

Havas Henrik

A „Tanár úr” ezt is tudta

Nagy Attila Tibor

„Sírásban világelsők vagyunk”

Gréczy Zsolt

Megérdemeltük volna...

Vona Gábor

Óriási fájdalom

Hont András

A Telex és a röhögős fejek

Véleményváró

Szőcs László
idezojelekusa

Megy a Szabad Európa, jön a BBC

Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Karácsony Jézus nélkül

Bayer Zsolt
idezojelekértelem

Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Vida Ákos
idezojeleknémetországi

Tovább tart a német agónia

A mai német politika szélsőséges és értelmetlen klímaideológiával ellehetetleníti az egész német ipart és elszegényíti a lakosságot.

