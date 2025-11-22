Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 22. 7:17

Így írnak ők – November 22., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Parászka Boróka, Németh Péter, Tarjányi Péter, Lánczi Tamás és Mráz Ágoston Sámuel gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Parászka Boróka

„Nehéz magyarázni a magyar kormány Ukrajna-politikáját”

Németh Péter

„A DPK-k visszhangozzák Orbán békepártiságról szóló szavait”

Tarjányi Péter

Lassan ideje bezárni a Tarjányi-féle jósdát

Lánczi Tamás

Új LMBTQ-stratégiát dolgozott ki az Európai Bizottság

Mráz Ágoston Sámuel

„Magyar valójában a saját stratégiáját lőtte lábon”

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 22., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 21., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 21., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 20., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekTrump-Orbán-csúcs

Európa a patrióta erőké lesz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekTisza Párt

Amiért Orbán Viktor „kel és fekszik”

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.