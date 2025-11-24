Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 24. 15:24

Így írnak ők – November 24., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Csillag István, Horn Gábor, Demkó Attila, Szabó Gergő és Bálint Botond gondolataiból tallózunk 

Csillag István

Kicsúszott: „a Trumppal folytatott – egyébként eredményes – tárgyalások”

Horn Gábor

Mindenről Orbán tehet...

Demkó Attila

„Ezt a békát le kell majd nyelnie az európai elitnek”

Szabó Gergő

Kapkodás és pánik

Bálint Botond

Orbán nem jókedvéből tette ezt, ez volt a választék...

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 24., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 24., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 23., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 23., délelőtt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

