Így írnak ők – November 24., délután

jogász

Jogászként fosztotta ki ügyfeleit, hat és fél év börtönt kapott érte

A Kecskeméti Járásbíróság nem jogerősen 6 év 6 hónap börtönre ítélt egy büntetett előéletű jogászt, aki éveken át az adósok pénzét saját tartozásainak rendezésére költötte, és hamis okiratokkal próbálta leplezni a csalássorozatot.