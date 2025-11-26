Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 26. 6:52

Így írnak ők – November 26., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Cseh Katalin, Dúró Dóra, Szánthó Miklós, Fodor Gábor és Németh Balázs gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Cseh Katalin

Élet-halál kérdés

Dúró Dóra

Utánpótlás-nevelés...

Szánthó Miklós

Na, ezért van szájkosár Tarron és a többieken...

Fodor Gábor

Egy pártnak ugyanis pártszerűen kellene működnie

Németh Balázs

„Virágzik” a demokrácia a cseh elnöki palotában

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbaloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

