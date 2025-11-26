Így írnak ők – November 26., délelőtt

Kondor Katalin Ukrajna Újból a rend haláláról

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.