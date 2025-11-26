Így írnak ők – November 26., délután

Európai Parlament

Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja

A háború után Európa sokkal gyengébb lesz, és erről Ursula von der Leyen tehet, továbbá mindazok, akik a brüsszeli háborús őrületet támogatják – jelentette ki Dömötör Csaba.