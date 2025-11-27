Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 27. 14:46

Így írnak ők – November 27., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Lengyel Tamás, Pottyondy Edina, Vitézy Dávid, Anikay Antal és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Lengyel Tamás

Kultúráról „kulturáltan”

Pottyondy Edina

„Ez a faszi tényleg elveszti lassan minden kapcsolatát a valósággal”

Vitézy Dávid

Beszólt a fő Humanista a született fővárosiaknak

Anikay Antal

Átfogó vezetőcserékre van szükség az Európai Unióban

Bálint Botond

A magyar választók csak nem szavazzák meg saját kirablásukat!?

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 27., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 27., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 26., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 26., délelőtt

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekügynöksajtó

HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbaloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

