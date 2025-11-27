Így írnak ők – November 27., délután

Electric Callboy

Budapesti koncerten kapták el a három románt, akik végiglopkodták a német zenekar teljes turnéját + videó

A budapesti Electric Callboy-koncerten civil nyomozók csaptak le arra a háromfős román zsebtolvajbandára, akik már az együttes több európai fellépésén is kifosztották a rajongókat.