Brüsszel nem játszik békebírót Párizs és London között

Az Európai Bizottság részéről Ylva Johansson belügyekért felelős biztos vesz részt a migrációs helyzet miatti magas szintű találkozón vasárnap Calais-ban – erről az uniós bizottság tájékoztatott pénteken, azt is bejelentve, hogy a francia hatóságok elfogadták a javaslatukat, miszerint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) is legyen ott az egyeztetésen. Lapunk írt róla: Gerald Darmanin francia belügyminiszter kezdeményezésére az EU, Belgium, Hollandia és Németország képviselői rendkívüli ülést tartanak a hétvégén, miután nem csökken a migrációs nyomás a La Manche csatornán, s szerdán huszonhét menedékkérő a tengerbe fulladt. Eredetileg a briteket is a tárgyalóasztalhoz várták, ám Párizs Boris Johnson friss levele után visszavonta a londoni belügyminiszter meghívóját, mondván: az elfogadhatatlan hozzáállásról tanúskodik. A brit miniszterelnök a levélben többek között az illegális bevándorlók visszafogadására szólította fel a franciákat. Emmanuel Macron elnök pénteken „meglepőnek” nevezte Johnson üzenetét.

Meglep, amikor nem kezelünk komolyan bizonyos helyzeteket. Az országvezetők nem tweetekben vagy nyilvános levelekben kommunikálnak egymással, mi nem spiclik vagyunk

– közölte az elnök.

Az Európai Bizottság pénteken nem véleményezte az újabb brit–francia csörtét. Mint azt közölték, nem ők szervezik a franciaországi találkozót, és bár aktív szerepet kívánnak játszani a helyzet orvoslásában, az egyeztetés mikéntjét nem Brüsszelben határozzák meg. A szóvivői szolgálat részéről azt is elárulták, hogy Franciaország ez idáig nem kért hivatalosan segítséget a bizottságtól a migrációs helyzet miatt, de Brüsszel és Párizs állandó kapcsolatban vannak egymással. Az anyagi támogatás mellett annak a lehetősége is szóba jöhet, hogy a Frontex küldjön segítséget a La Manche csatorna térségébe. Johansson biztos és Darmanin belügyminiszter csütörtök délután telefonon is egyeztettek az együttműködési lehetőségekről.

A hivatalos francia adatok szerint az idei a legtragikusabb év a La Manche csatornán:

csak 2021 kezdete óta több mint 31 ezren indultak útnak a veszélyes tengerszakaszon, közülük 7800-an pedig sosem értek partot.

Mindez azt jelenti, hogy tavaly augusztus óta gyakorlatilag megduplázódott az átkelési kísérletek száma. A francia hatóságok tájékoztatása szerint idén mintegy ezerötszáz embercsempészt dugtak rács mögé. A britek és a franciák a számok tekintetében bizonyosan egyetértenek: London szerint is megközelítőleg huszonötezren érkeztek illegálisan a brit szigetekre idén.

Borítókép: Illegális bevándorlók érkeznek a brit szigetekre 2021 novemberében. (Fotó: EPA)