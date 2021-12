Közel egy évig hatásos a Pfizer/BioNTech harmadik, megerősítő oltása

Izraeli kórházak kutatási anyagai szerint a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcina harmadik oltása több antitestet termel, mint az első két oltás, és 9-10 hónapig vagy még tovább is hatásos – áll a Tel Hasomer Kórház anyagában.

A harmadik oltás tehát nagyobb védelmet nyújt és képes jobban megfékezni a kórt, mint az első két dózis.

Izrael augusztusban indította a harmadik, megerősítő oltásról szóló kampányát, miután a szakértők rájöttek, hogy az eső két oltás hatásossága körülbelül öt hónap után kezd elmúlni. A harmadik oltás ezekkel ellentétben 92 százalékkal hatásosabb a komoly betegségek megelőzésében azon páciensek esetében, akik a Pfizer/BioNTech biotechnológiai vállalat vakcinájából csak két oltást kaptak. A 9,4 milliós lakosságnak már közel a fele kapta meg a megerősítő oltását, míg a népesség 67 százaléka kapott eddig két oltást.

Izraelben egyébként az 5 és 11 év közötti gyerekek is megkaphatják a koronavírus elleni védőoltást, jelentette be vasárnap az izraeli egészségügyi minisztérium. A tárca szakértői testülete azt követően hagyta jóvá a 12 év alatti gyerekek beoltásának tervét, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) is engedélyezte az amerikai Pfizer/BioNTech által közösen kifejlesztett vakcina beadását az említett korosztálynak.