Magyarországon még nem detektálták az omikron variánst

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggasztónak nevezte pénteken a nagyszámú mutációval rendelkező új vírusvariánst. A WHO szerint az újrafertőződés fokozott kockázata áll fenn ennél a variánsnál az új típusú koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest. Az omikron felfedezése óta a világ több állama is korlátozza a beutazást a dél-afrikai régió különböző országaiból, Magyarország is csatlakozott a légi közlekedés korlátozásához. Izrael közben egyenesen lezárta határait a külföldiek előtt.