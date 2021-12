Rasszista gyűlöletkeltés miatt kezdődött per Zemmour ellen

Rasszista gyűlöletkeltésben való bűnrészesség vádjával kezdődött per szerdán Éric Zemmour jobboldali publicista, lehetséges francia elnökjelölt ellen a párizsi büntetőbíróságon. A vitát kiváltó megszólalásairól hazájában évtizedek óta ismert újságírónak nem először kell a bíróság előtt felelnie. Ezúttal az ügyészség egy 2020 szeptemberében a CNews hírtelevízióban elhangzott kijelentése miatt indított eljárást ellene.

Egy tévévita során a publicista azt mondta a kísérő nélkül érkező kiskorú illegális bevándorlókról, hogy „nincs helyük itt, tolvajok, gyilkosok, nőket erőszakolnak meg, ezek ők, vissza kell őket küldeni, és nem is szabadna engedni, hogy idejöjjenek”.

A per nyitónapján a publicista nem jelent meg a tárgyaláson. Ennek oka, hogy „szerette volna elkerülni, hogy a bíróság egy hírtelevízió stúdiójává alakuljon át” – mondta Zemmour ügyvédje, Olivier Pardo. A publicistát támogató ifjúsági egyesület, a Génération Z (Z Nemzedék) mintegy húsz tagja a bíróság előtt a francia zászlót lengetve szurkolt Zemmournak.

A bíróság különösen ügyelni fog arra, hogy a vita nyugodt mederben folyjon

– hangsúlyozta Delphine Chauchis bíró.

A védelem szerint Éric Zemmour egyszerűen „más szavakkal” mondta el a hatóságok aggodalmát a kísérő nélkül érkező illegális bevándorlókat illetően. A per eredetileg szeptember 8-án kezdődött volna, de a civil felperesek nagy száma miatt elhalasztották. Mintegy harminc szervezet, köztük ismert jogvédők és a kiskorúakkal foglalkozó állami szervek is feljelentést tettek Éric Zemmour ellen. A 63 éves publicista állandó műsorát a CNews hírtelevízió szeptember közepén megszüntette, s a Le Figaro című jobboldali napilap sem teszi többé közzé a publikációit, Zemmour elnöki ambícióira hivatkozva. Jóllehet hivatalosan még nem jelentette be jelöltségét, a felmérések szerint ha most tartanák az elnökválasztást, a bevándorlásról, az iszlámról és a nemzeti identitásról vallott radikális nézeteiről ismert Zemmour a második fordulóba is bejutna, maga mögé utasítva Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés jelöltjét. A kampánystábja szerint Zemmour december elejére tervezi első kampánynagygyűlését.

Borítókép: Éric Zemmour francia publicista. (Fotó: Teknős Miklós)