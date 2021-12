Bezáratta a francia belügyminiszter a mecsetet, amelyben dzsihádra buzdított az imám

Folytatódik Franciaországban a kormány szeparatizmus elleni harca, Gérald Darmanin belügyminiszter a minap tett bejelentése szerint az elmúlt időszakban 21 olyan mecsetet záratott be, amelyek esetében bebizonyosodott, hogy radikális nézeteket terjesztenek.

99 mosquées étaient soupçonnées de séparatisme sur les 2600 lieux de culte musulmans établis en France. A ma demande, ces 99 mosquées ont toutes été contrôlées au cours de ces derniers mois. pic.twitter.com/ZWcpXDhkyB — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2021

A politikus arról is beszámolt, hogy a hatóságok folytatják a nyomozást a gyanús mecsetek esetében és, mivel az ország északi részén lévő Oise megye székhelye, Beauvais mecsetjéről is kiderült, hogy

az imám iszlamista prédikációi során dzsihádot hirdetett a keresztények, a zsidók és a homoszexuális személyek ellen,

ezért a belügyminiszter utasítására hat hónapra hatóságilag bezárták a mecsetet.

A Le Figaro értesülései szerint a városközponttól nem messze található Bilal mecsetet 2014-ben építették a város azóta is irányító polgármester, Caroline Cayeux támogatásával. A lap arról is beszámolt, hogy a mecsetet kezelő „Espoir et fraternité” (remény és testvériség) nevű egyesület illetékeseinek tíz napjuk van arra, hogy fellebbezzenek a döntés ellen, de az egyesület ügyvédje, Samim Bolaky elmondása alapján az esetek túlnyomó többségében ilyenkor mindenképp bezárják az imahelyet. A Le Courrier Picard nevű helyi lap információi alapján az egyesület a hatósági intézkedésről szóló határozat kézhezvételét követően felfüggesztették az imámot.

Sajtóértesülések szerint a mecset imámját megfigyelte a hírszerzés, miután áprilisban kiderült, hogy dzsihádot hirdet az imahelyen tartott iszlamista prédikációi során. Az Europe 1 hírportál birtokába jutott bizalmas dokumentumok alapján többen is tanúi voltak, amint

az imám májusban azt mondta egy gyereknek, hogy készen kell állni a halálra.

A Le Figaro cikkében kitér rá, hogy az Oise megyei hírszerzésnek több olyan prédikációról is tudomása van, melyekben az imám gyűlöletet és erőszakot szít, továbbá legitimálja a dzsihádot. A lap arról is beszámol, hogy a prédikációk megtalálhatók a YouTube nevű videó megosztó oldalon, ami nagyban megkönnyítette a nyomozati munkát.

Az imám ügyvédje, Samim Bolaky ugyanakkor azt hozta fel védence mentségére, hogy a szóban forgó szövegek több mint 1400 éves múltra visszamenő tényekre, elsősorban az iszlám történetének első két fő háborújára vonatkoznak, tehát sajátos lexikális szerepük volt a prédikációkban, az imám azonban nem figyelt arra, hogy múlt időt használjon a beszédében.

Ami a homoszexuális személyek elleni verbális támadást illeti, az ügyvéd elmondása alapján az imám csak azt firtatta, hogy vajon megengedett-e a homoszexualitás a vallásban.

Az ügyvéd végül kifejtette, hogy véleménye szerint a mecset bezárása aránytalan büntetés, mellyel az egész környékbeli muszlim közösséget büntetik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: YouTube)