Lapozó: Általános sztrájkot tartanak Olaszországban a köz- és magánszférában dolgozók

Hiába ígérték, nem adnak ingyenes antigénteszteket Madridban

Spanyolországban nem tudják átadni az ingyenes antigénteszteket a főváros lakóinak karácsony előtt. Az elnök, Isabel Díaz Ayuso hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy a biztonságos karácsonyi vacsorák jegyében ingyen tesztet adnak az embereknek, amelyeket a gyógyszertárakban vehetnek át 15-étől kezdődően. Szerdán azonban kiderült: minimum egy héttel el kell halasztaniuk az eszközök kiszállítását, miután hiány alakult ki, és a beszállítók nem tudják teljesíteni a négymillió darabos megrendelést. Ez azt jelenti, hogy karácsonyra már gyakorlatilag senki sem fogja tudni átvenni és megcsinálni a tesztet, így az összejöveteleken rengeteg Covid-gócpont alakulhat ki csakúgy, mint tavaly. Ayuso elnök ezzel az intézkedéssel akarta megfékezni a vírus terjedését, és elkerülni a járvány berobbanását. Madridban az elmúlt hetekben folyamatosan nő a betegszám; a delta variáns az uralkodó, de az omikront is egyre több beteg szervezetében mutatják ki. 2020-ban a karácsonyi vacsorák után megduplázódott a fertőzöttek száma, majd január végére nemcsak Madridban, hanem országosan is telítődtek az intenzív osztályok.

Forrás: Vozpopuli.com