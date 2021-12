Lapozó: Gibraltárra érkezett nukleáris tengeralattjárót jelentettek fel spanyol ökológusok

Marokkó 25 ezer példányban nyomtatja és osztja ki a Koránt spanyol fordításban

Marokkóban a Korán fordításának, kiadásának és újranyomásának egyedüli jogkörével felruházott alapítvány bejelentette, hogy 25 ezer példányban adja ki a Korán spanyol nyelvű fordítását.

A projekt kétmillió dirhamos (hozzávetőleg 70 millió forintnyi) költségvetését az alapítványt felügyelő muzulmán jogok és iszlám ügyek minisztériuma biztosítja.

Az iszlám vallás szent könyvét kisebb mennyiségben marokkói mecsetekben, de elsősorban Afrika, valamint a távoli Latin-Amerika spanyol ajkú lakossága számára teszik elérhetővé a terjesztéssel megcélzott kontinenseken található mecsetekben.

Forrás: Bladi

Zaklatják a katalánok azokat a családokat, akik spanyolul is taníttatnák gyerekeiket

A „Spanyolul beszélünk” nevű jogvédő szervezet tett feljelentést a barcelonai ügyészségnél, miután egy barcelonai család iskolai zaklatásról számolt be nekik. A szülők elmondták, hogy arra kérték gyermekük iskoláját, hogy tartsák be a bírósági ítéletet, és biztosítsák fiúknak, hogy a tanórák 25 százalékát spanyolul hallgathassa katalán helyett. Az iskola közleményében leírta, hogy az egyik család feljelentést tett ellenük, emiatt az órák bizonyos százalékát spanyolul kell megtartaniuk. Ezután a közösségi médiában gyűlöletkampány indult a család ellen. Egy férfi, aki a jogvédelmi szervezet tájékoztatása szerint egyetemi professzor, Twitter oldalán azt írta: „Vállalom, hogy megkövezem a gyerek otthonát. Menjenek el Katalóniából, nem akarunk ide olyan kasztíliai fölényeskedőket, akik gyűlölnek minket”. A szervezet feljelentésében azt kérte, hogy vizsgálják ki az eseményeket, hallgassák ki, majd vonják felelősségre a nyilvános kommentek üzeneteinek szerzőit, végül pedig lépjenek fel ellenük erőszakra és gyűlöletre való buzdítás miatt. A katalán legfelsőbb bíróság közelmúltban kihirdetett ítélete szerint az iskolai tananyag legalább 25 százalékát spanyolul kell tanítani. A katalán kormány arra utasította az intézményeket, hogy menjenek szembe a döntéssel.

Forrás: Ondacero

Gibraltárra érkezett nukleáris tengeralattjárót jelentettek fel spanyol ökológusok

A gibraltári természetvédelmi szervezet elítéli, hogy a brit haditengerészet egy nukleáris meghajtású járművet küldött a Gibraltári-szoros haditengerészeti bázisára, amely szerda délután kötött ki Algecirasban. Tájékoztatásuk szerint a jármű már nyáron is ott töltött egy hónapot javítási célból, és úgy vélik, hogy ezúttal is emiatt küldték Gibraltárba. A szervezet úgy látja, hogy a szorost olyan kikötővé akarják tenni, ahová az Egyesült Királyság a tengeralattjáróit viszi javításra, veszélybe sodorva ezzel a szoros lakosságát és élővilágát is. Az ökológusok követelik, hogy Gibraltár területe mentes legyen mindenféle nukleáris hajtóműtől és olyan hajóktól, amelyek gyakorlatilag lebegő bombaként vannak jelen a térségben. Hangsúlyozzák, hogy nem hajlandók belemenni abba, hogy egy nukleáris vészhelyzeti tervet dolgozzanak ki probléma esetére, helyette azt követelik, hogy távozzanak. Ahhoz, hogy az utóbbi megtörténjen, megteszik az összes szükséges hatósági lépést.

Forrás: 20minutos

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Jiji Press)