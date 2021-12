Navracsics Tibor: Az Európai Bizottság az év intézményi vesztese

Mandátumának közepén jár az európai intézményrendszer – ennek alkalmából írt véleménycikket Navracsics Tibor volt uniós biztos, jelenlegi kormánybiztos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének (EUSTRAT) vezetője. Az évösszegző írásban a politikus kifejti, 2021-ben az uniós intézmények közül az Európai Bizottságnak akadt a legtöbb aggódnivalója, az Ursula von der Leyen vezette testület az év intézményi vesztese. „Míg 2020-ban az Európai Bizottság szerepének megítélését nagymértékben javították a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság felszámolására tett erőfeszítései, addig idén semmi sem sikerült a testületnek. A geopolitikai kudarcok átokként üldözik az önmagát geopolitikainak nevező bizottságot” – fogalmaz Navracsics, aki felidézi: rögtön az év elején Josep Borrell külügyi főképviselő moszkvai látogatása hozott megalázó perceket a globális ambíciókat dédelgető Európai Unió képviselőjének, majd alig két hónap múlva Ankarában a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szorult egy kanapéra Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Erdogan török elnök mellett. „A geopolitikai megaláztatásokból azonban még nem volt elég: a nyár végén az Európai Uniónak tehetetlenül és információ nélkül kellett végignéznie, hogy az Egyesült Államok kivonja csapatait Afganisztánból, magukra hagyva szövetségeseit” – tette hozzá.

Volt uniós biztosunk szerint 2021 közepétől egyértelműen egyre politikaibbá vált az Európai Bizottság működése.

„Az Európai Bizottságnak két, már korábban is renitensnek tekintett tagállammal, Lengyelországgal és Magyarországgal éleződött ki egyre jobban a konfliktusa, majd az Európai Parlamenttel keveredett rosszízű politikai vitába, amelynek eredményeként az Európai Parlament beperelte a bizottságot” – emlékeztet a politikus, aki szerint akárcsak a geopolitikai kudarcok, a politikai viták is eredményüktől függetlenül gyengítik az Európai Bizottság pártatlan közvetítő szerepébe vetett bizalmat.

Navracsics Tibor írásában Helena Dalli biztos nagy port kavart kommunikációs iránymutatásairól is megemlékezik. Szerinte ez

nem csak Helena Dalli egyenlőségért felelős biztos, de az egész Európai Bizottság számára is az utóbbi évek legkínosabb története

„Maga a dokumentum tartalma, de kiszivárgásának módja is azt az érzést kelti, hogy az Európai Bizottság ideológiai szakmunkások vagy túlkompenzáló idealisták gyűjtőhelye. Akármelyik változat is igaz, kiváló érveket szolgáltat az európai integrációval szemben amúgy is egyre kritikusabb politikai erők számára” – húzza alá, úgy összegezve: az Európai Bizottság rosszabb évet zárt, mint 2020-ban, amikor pedig a koronavírus-járvány és az azt követő gazdasági válság az egész döntéshozatali eljárást nagy próbatétel elé állította.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az uniós bizottság német elnöke (Forrás: Európai Parlament)