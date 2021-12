Ortodox iskolában robbantott egy diák Oroszországban

Legalább tizenkét diák – köztük egy súlyosan – megsérült egy oroszországi ortodox iskolában hétfő reggel, miután az intézmény egykori 18 éves diákja házi készítésű robbanószerkezetét hozta működésbe. Szemtanúk szerint a fiatal férfi a támadás előtt egy machetével a kezében jelent meg az intézmény területén. Az eddigi nyomozási eredmények szerint a támadó később akarta végrehajtani az akciót, azonban a robbanószerkezet idő előtt működésbe lépett. Korábban helyi hírügynökségek arról számoltak be, hogy a fiatal férfi belehalt a robbanás során szerzett sérüléseibe, néhány órával később azonban közölték, a támadót sikerült újraéleszteni, intenzív osztályon ápolják. Az eset a fővárostól, Moszkvától délre, Szerpuhov városában történt.

– Terrortámadás történt a tornaterem bejáratánál

– jelentette be első hivatalos közleményében az iskola.

A TASZSZ orosz hírügynökség értesülései szerint a támadás hátterében az iskola és az egykori diák közötti konfliktus áll, nem kizárt azonban, hogy a fiatalt a bosszúállás vagy megfélemlítés vezérelte, felmerült az intézmény tanárai és az apácák elleni gyűlölet is. A hatóságok ugyanakkor közölték, nyomozást indítottak, így a feltételezett kiváltó okokat még nem erősítették meg. A TASZSZ továbbá arról is beszámolt rendőrségi forrásokra hivatkozva, hogy a fiatal férfi kifejezetten szerette a lövöldözős számítógépes játékokat, valamint az erőszakos filmeket, állítólag a Fűrész is a kedvencei közé tartozott.

A káros internetes tartalmak ellen küzdő Safe Internet League orosz szervezet igazgatója, Ekaterina Mizulina azonban úgy véli, a nyomozás lefolytatása előtt még korai következtetéseket levonni. Álláspontja szerint a család helyzetét is meg kell vizsgálni, hogy megtudják, milyen problémái lehettek a szerpuhovi ortodox iskola egykori diákjának.

– Szakértők azonban azt jósolták korábban, a tinédzserek nem csak iskolákban hajthatnak majd végre támadásokat

– emlékeztetett Mizulina hozzátéve, a jövőben célpontok lehetnek az oktatási intézmények mellett más gyülekezési helyek, vagy akár bevásárlóközpontok is.

Az 1360-ban alapított szerpuhovi ortodox kolostor iskolája 2001-ben kezdte meg működését, a diákok oktatása az állami rendszer szerint történik, ugyanakkor szabályai jóval szigorúbbak, mint az államilag fenntartott iskolák esetében. Például minden étkezés előtt és után kötelező imádkozniuk a diákoknak, nem rágógumizhatnak az iskolában. A házirend továbbá megköveteli azt is, hogy a gyerekek ne beszéljenek hangosan, és tevékenységeik se járjanak a szükségesnél nagyobb zajjal.

– Tulajdonképpen ez egy kísérlet arra, hogy az egyházpedagógia szabályaival szerzeteseket csináljanak a gyerekekből

– vélekedett Andrej Kurajev orosz ortodox teológus és filozófus, aki szerint az egyházi iskolákban nem ritka a diákok megfélemlítése. „Hányszor szöktek el a lányok a zárdákból?” – tette fel a kérdést a Znak orosz hírügynökségnek nyilatkozva.

Zajlik a helyszínelés az iskola épületénél. Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

Noha Oroszországban nem gyakoriak a vallási intézmények elleni támadások, iskolák ellen idén már két akcióról is beszámoltak a hírügynökségek. Májusban legalább nyolc embert – köztük hét gyermeket és egy tanárt – gyilkolt meg a 19 éves Ilnaz Galjavijev a Moszkvától 820 kilométerre, keletre fekvő oroszországi Kazany egyik iskolájában. Szeptember végén pedig a Permi Állami Egyetemen nyitott tüzet az intézmény egyik diákja. A támadásokat követően Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte a fegyvertartási törvények szigorítását, beleértve a fegyvervásárláshoz szükséges 18 éves korhatár 21 évre való emelését, a jogszabály azonban még nem lépett hatályba.

Borítókép: rendőr a szerpuhovi ortodox kolostor iskolája előtt a támadás napján, 2021. december 13-án (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)