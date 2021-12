Példátlan keresztényellenes támadás, Allah nevében halálosan megfenyegették a híveket

Az inzultusról először a plébánia egyik tanulója számolt be a Twitteren, ám a bejegyzést azóta törölte, mert rengeteg támadás érte miatta. Jean-Marc Sertillange esperes azonban megerősítette a sajtó kérdésére a támadásról szóló híreket. Elmondása alapján a körmenetet minden évben december 8-án rendezik meg, és a Saint Joseph templomból vonulnak a Pablo Picasso negyedben lévő Sainte Marie templomig. Ebben az évben is, csakúgy, mint korábban, az egy kilométeres körmenetre engedélyt adott a prefektúra.

Az idei körmenet azonban éppen hogy elkezdődött, amikor az első megállónál elkezdték sértegetni a résztvevőket, alig pár száz méter megtétele után. Az agresszorok hitetleneknek nevezték a katolikus menet résztvevőit és a Korán nevében azzal fenyegették meg őket, hogy elvágják a torkukat. A menet élén haladó papot leköpték és vízzel locsolták le, az egyik résztvevő kezéből pedig kicsavarták a fáklyát és a körmenet felé hajították.

Állítólag olyan kijelentés is elhangzott, hogy ez itt Allah földje és nem a katolikusok otthona.

A rendbontás hírére kiérkező rendőrök elől elfutottak a támadók, és a körmenet folytatódott, de egy imahelyen sem álltak meg, hogy minél előbb a végére érjenek.

A történtekről pár nap elteltével közleményt adott ki a nanterre-i egyházmegye, amelyben röviden beszámolnak az incidensről, hozzátéve, hogy fontolóra veszik a feljelentést.

A helyi prefektus szintén kiadott egy közleményt, amelyben határozottan elítéli a körmenet során elhangzott sértéseket, fenyegetéseket és megfélemlítéseket, valamint szolidaritásáról biztosítja a nanterre-i katolikusokat, hozzátéve, hogy a rendőrség mindent megtesz az elkövetők letartóztatása és bíróság elé állítása érdekében.

📍Le @Prefet92 condamne fermement les injures, menaces et intimidations proférées lors d'une procession et exprime sa solidarité avec les catholiques de Nanterre. Forces de l'ordre mobilisées pour interpeller et remettre à la justice les auteurs de ces actes intolérables. pic.twitter.com/YjDxS5LiJc — Préfet des Hauts-de-Seine (@Prefet92) December 11, 2021

Felfigyelt a történtekre Céline Pina esszéista is, aki arra emlékeztetett a Facebookon, hogy az iszlám földjén keresztényüldözés folyik, majd azt firtatta, hogy vajon elfogadható-e, hogy ugyanez megtörténjen Franciaországban is. Arra is rákérdezett, hogy vajon meddig folytatják azoknak a radikalizáló tevékenységeknek a tagadását, amelyekkel az iszlamizmus a külvárosokban élő muszlim fiatalokat célozza meg? Céline Pina az IFOP egyik közelmúltbeli felméréséről is beszámolt, amelynek eredménye azt mutatja, hogy más fiatal hívekkel összehasonlítva a fiatal muszlimok körében a legelterjedtebb a vallásról alkotott radikális felfogás.

Nem hagyta szó nélkül a keresztényeket ért támadást Gérald Darmanin belügyminiszter sem, a politikus megengedhetetlennek nevezte és mélységesen elítélte a támadást, hangsúlyozva, hogy a szabad vallásgyakorlás joga mindenkit megillet az országban. A belügyminiszter támogatásáról biztosította Franciaország valamennyi katolikus hívőjét.

Actes inadmissibles. La liberté de culte doit pouvoir s’exercer en toute sérénité dans notre pays. Soutien aux catholiques de France. https://t.co/amavNdwBBm — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 11, 2021

Az RMC rádió értesülései szerint a nanterre-i ügyészség nyomozást indított az ügyben.

Une enquête est ouverte depuis hier à Nanterre, près de Paris, après l'agression d'une trentaine de catholiques lors d'une procession en l'honneur de la Vierge Marie. #ApollineMatin pic.twitter.com/jNzTvqsRtI — Apolline Matin (@ApollineMatin) December 13, 2021

A nyomozásról szóló hírt a Le Figaro is megerősítette, a lap arról is beszámolt, hogy Caroline Gontran helyettes államügyész elmondása alapján a támadást súlyosbítja, hogy az a körmenet résztvevőinek a vallási hovatartozása miatt történt.

Borítókép: Sainte Marie des Fontenelles templom Nanterre-ben (Fotó: Google)