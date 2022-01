A britek már hosszú távra terveznek a Coviddal

Skócia, Wales és Észak-Írország tartományi kormányai karácsony után jelentősen korlátozták a nyilvános összejövetelek létszámát, ismét bevezették a fizikai távolságtarást és mindhárom tartományban bezártak az éjszakai szórakozóhelyek. A mozikban, színházakban és számos egyéb nyilvános helyen pedig oltási igazolványt vagy negatív teszteredményt kell felmutatniuk a belépőknek, és emellett a legtöbb zárt helyen a maszkviselést is előírják.

Ezzel szemben Angliában egyelőre nincsenek ilyen korlátozások. Sajid Javid egészségügyi miniszter azt javasolta, hogy lehetőleg mindenki szabadtéri rendezvényeken ünnepelje az újévet, de sem a szórakozóhelyek működését, sem a megengedett létszámokat nem korlátozták. A legtöbb nyilvános helyen persze itt is előírás az oltás felvétele vagy friss negatív teszt bemutatása, és a boltokban, színházakban, tömegközlekedési eszközökön is elvárják a maszkviselést. A legfrissebb hírek szerint ez januártól a középiskolákban is kötelező lesz, de nincs szó online oktatás bevezetéséről. – Újabb korlátozásokra csak a legvégső esetben kerülhet sor – jelentette ki az egészségügyi miniszter. A kórházba kerülők száma is emelkedik – de a kezelésre szorulók száma még mindig csak mintegy harmada a tavaly februári csúcsnak. A legnagyobb problémát most az egészségügyi dolgozók megbetegedései okozzák. A szabályok szerint ugyanis akárcsak enyhe tünetek esetén is egyhetes házi karanténban kell maradni, így már a dolgozók tíz százaléka betegszabadságon van, igaz, nem csak a Covid miatt. Ráadásul a tavalyi időszakhoz képest, amikor gyakorlatilag leállt a nem sürgősségi betegellátás, most sokkal több tervezett műtétet és kezelést végeznek.

Chris Hopson, az egészségügyi ellátó intézményeket összefogó szervezet igazgatója szerint a kormánynak készen kell állnia arra, hogy szükség esetén új korlátozásokat vezessen be. Mert bár most nincs olyan sok idős beteg, és az intenzív osztályok terhelése is egyenletes, a szakember szerint egyelőre nem lehetünk biztosak abban, hogy nem ugrik meg a kórházi kezelésre szorulók száma.

Celia Jones, az egyik dél-londoni kórház nővére szerint a kormány jól érzékelte, hogy a két éve tartó járvány alatt sokan közönyössé váltak a vírussal szemben, és ehhez igazította a szabályozást.

Ez a vírus örökre velünk marad, és nem lehet folyamatosan megmondani az embereknek, hogy mit tehetnek és mit nem. Meg kell tanulnunk biztonságban együtt élni a vírussal, és önmagunktól felelősségtejesen viselkedni: például felvenni az oltást, és ahol szükséges, viselni a maszkot – mondta lapunknak.

A tudósok és a sajtó is nagyon óvatosan fogalmaznak azokkal a hírekkel kapcsolatban, hogy az omikron vírusvariáns, bár sokkal fertőzőbb, csak kevésbé súlyos betegséget okozna. Mint mondják, a dél-afrikai tapasztalatokat nem lehet egy az egyben átvenni, de azért már olyan elemzések jelennek meg, amelyek szerint a vírus rövidesen influenzaszerű veszéllyé szelídül.

Borítókép: Sétáló emberek a londoni Sohóban 2021. december 31-én. Az Egyesült Királyságban ebben az évben nem vezetettek be kijárási korlátozásokat az ünnepek idejére. (Fotó: MTI/AP/PA/Jonathan Brady)