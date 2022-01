A kazah vezetés versenyt fut az idővel

A legfontosabb kérdés az, hogy mikor áll helyre az eredeti helyzet az LPG-árak kapcsán − vázolta fel a helyzetet Kis-Benedek József. A kazah vezetés az év elején engedte szabadjára az üzemanyagárakat, aminek hatására országszerte hatalmas és erőszakos zavargások vették kezdetüket. − Minél tovább halogatja a szabályozás rendezését, annál súlyosabbá válik a helyzet. Már most is láthatjuk, hogy kormányzati épületeket, bankokat, irodákat rongálnak meg, valamint összecsapások zajlanak a rendvédelmi erők és a tüntető tömeg között. Ezek eddig több tucat halálos áldozatot követeltek − folytatta a szakértő.

Rohamrendőrök Almati utcáin 2021 január 5-én. A zavargások következtében lemondott a kormány (Fotó: AP/Vlagyimir Tretyakov)

Régebb óta húzódó folyamat ez, azonban kizártnak tartom, hogy az év eleji intézkedések nélkül eszkalálódott volna a helyzet − válaszolta arra a kérdésünkre, miért pörögtek fel ilyen gyorsan az események a Közép-Ázsia legstabilabb gazdaságával rendelkező országban. − Ma már vannak olyan dolgok, szolgáltatások, amelyek a társadalom széles körét érintik, ezekbe pedig nem lehet beavatkozni olyan módon, amely az emberek nagyobb részének érdekeivel ellentétes. Nehéz helyzetbe került Kazahsztán, tekintve, hogy az orosz érdekek maximálisan érvényesülnek az országban, valamint emellé párosul a több mint hatezer kilométer hosszú közös határ, ezáltal elkerülhetetlen, hogy Moszkva akár katonailag is beavatkozzon − fogalmazott Kis-Benedek József. Ez egyébként már meg is történt, Kazahsztán területére megérkeztek az első orosz békefenntartó egységek, hozzájuk pedig a későbbiekben csatlakozhatnak a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez tartozó további tagállamok katonái is.

Ha nem sikerül rendezni a helyzetet, a feszültségek könnyedén átgyűrűzhetnek a környező országokba. Mivel a térség Oroszország számára kiemelten fontos gazdasági és biztonságpolitikai szempontból, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg − mondta a szakértő. Hozzátette: amennyiben a helyi vezetés nem tudja kezelni a problémát − már pedig úgy tűnik, nem tudja − akkor azt már csak a szövetséges országok békefenntartói tudják megoldani.

Kis-Benedek József elmondta azt is, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfő kijelentései, miszerint az események külföldi és belföldi provokátorok törekvéseinek eredményei, teljesen alaptalanok. Elmondása szerint a külföldi államoknak nem igazán áll érdekükben ily módon beavatkozni a közép-ázsiai állam belügyeibe. Semmi másról nincs szó, mint egy elhibázott politikai döntésről, amit minél hamarabb helyre kell hozni. Ha nem sikerül, annak komoly következményei lesznek

− fogalmazott lényegre törően a szakértő.

Borítókép: Almati városa lángokban 2022. január 5-én (Fotó: TASS/Getty Images/Valery Sharifulin)