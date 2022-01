A Swarovski LMBTQ-reklámmal ünnepli a szerelmeseket

Február 14-e, Valentin nap a szerelmesek ünnepe. Az eredetileg angolszász hagyomány mára már elég nagy népszerűségnek örvend Magyarországon. Ezen a napon a szokásosnál is jobban figyelünk a párunkra – tisztelet a kivételnek, mert azért vannak olyanok is ám, akiknek az év minden napja rózsaszín, nárcisz illatú felhőben telik – sőt, akár még meg is ajándékozhatjuk egymást virággal, csokival, ékszerrel – olvasható a 888.hu cikkében.

A szerelem ünnepére – sok más céghez hasonlóan – a Swarovski is elkészítette a legújabb ékszerkollekcióját.

Az idei Valentin-napon a modern szeretetet ünnepeljük. Az élet, önmagunk és egymás szeretetét. Akárcsak a kristályoknak, a szeretetnek is sok oldala van. Ezt látjuk akkor is, amikor két ikerszív tökéletes szinkronban, örökké együtt dobban. Bármit is jelentsen az Ön számára a szeretet, ünnepelje színesen, fényesen és örömmel!

– hirdeti a cég a több tízezer forintot érő kristályékszereit.