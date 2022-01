Anarchiához vezethet Soros-ügyészeinek regnálása az Egyesült Államokban

A vádhatósági képviselő baloldali küldetéstudatát hűen érzékelteti, hogy az alá dolgozó, helyettes kerületi ügyészeket is arra kérte fel, amennyiben mindenféleképpen szabadságvesztést kell egy-egy bűnelkövető kapcsán javasolni, minden körülmények között, átfogó módon meg kell vizsgálni azt, hogy az valóban pozitív hatással lesz-e a közbiztonságra, és hogy mennyiben fogja a bűnelkövető jövőbeni esélyeit az állás keresésben, valamint a lakhatás biztosításában negatívan befolyásolni.

Mondani sem kell, a kiszabható börtönbüntetések maximumát húsz évben rögzítette, amely ellentmondásban van az államban jelenleg is bevethető, és a 2017-es statisztikák szerint több mint 9 ezer esetben be is vetett, életfogytig történő szabadságvesztés alkalmazásának lehetőségével.

Azok számára, akik ha csak felületesen is, de tisztában vannak Soros György és az alapítványa, az Open Society Foundations tevékenységével, e fent említett mondatok, amelyek a bűnelkövetők jogait már-már a többségi társadalom jogai fölé helyezik, ismerősnek csenghetnek.

Nincs ez Bragg esetében sem másképp, ugyanis az idős agitátor súlyos pénzeket, több mint egymillió dollárt fektetett be a kerületi ügyész kampányába annak érdekében, hogy szerte az Egyesült Államokban a nyílt társadalom eszméje uralkodjon, immár az igazságszolgáltatásban is.

A Kontra.hu cikke szerint, arra a kérdésre, miszerint e progresszív ügyészhálózat valójában mekkora, és hogy milyen pusztító hatással van a hatásköreikbe tartozó városokra, mostanra már komoly adatbázis szolgál válaszul.

Példának okáért Kim Foxx, a chicagói Cook megye állami ügyésze, akinek kampányát Sorosék két millió dollárral támogatták meg, a megválasztása után többek között azt is bejelentette, hogy az ezer dollárt nem meghaladó lopások ellen nem emel vádat.

Egyébként az önmagát progresszívnek és az igazságszolgáltatás kapcsán reform szemléletűnek valló Foxx hatáskörébe tartozó Cook megyében csak tavaly több mint ezer lakost gyilkoltak meg.

Érdemes megemlíteni a szintén Soros embereként számon tartott Marilyn Mosby-t is, aki Baltimore államügyészeként de facto befejezettnek nyilvánította a kábítószer fogyasztással szemben vívott hatósági küzdelmet, melynek fényében már nem hajlandó büntetőjogi vádemelést indítani a drogfogyasztókkal szemben.

Mosby uralma egészen odáig vezetett, hogy Baltimore-ban a gyilkosságok aránya két évvel ezelőtt magasabb volt, mint Salvadorban vagy épp Guatemalában.

Ám a helyzet sajnos az angyalok városában sem jobb.

A szintén két milliárd dollárnyi, Soros pénztárcájából származó kampánypénzek felhasználásával megválasztott George Gascon Los Angeles-i kerületi ügyész egy időre felfüggesztette a jogszabályok betartatását a csendháborítókkal, a rendőri letartóztatásnak ellenszegülőkkel és egyéb, a büntetőjogi kategóriába tartozó fenyegetéseket tevő személyekkel szemben.

Nem is csoda, hogy a Los Angeles-i gyilkosságok száma 36 százalékkal nőtt 2020-ban, idén pedig várhatóan további 17 százalékkal fog emelkedni.

Megjegyzendő, Gascon kipróbált progresszívnek számít az ügyészi szakmában, ugyanis 2011 és 2019 között San Francisco kerületi ügyészeként dolgozott, ahol regnálása alatt a város Kalifornia állam harmadik legmagasabb erőszakos bűncselekményekkel rendelkező településévé nőtte ki magát.

E felsorolás azonban nem lenne teljes, ha a Soros-féle vádhatósági szakemberek egyik leghírhedtebb tagja, Rachel Rollins nem kerülne megemlítésre.

A korábban a bostoni székhelyű, Suffolk megyei kerületi ügyész ugyanis listát közölt arról, hogy mely bűncselekmények ellen nem hajlandó eljárni, köztük számos olyan tétellel, amelyek kifejezetten a radikális baloldal utcai zavargásai alatt fordulnak elő: kábítószer-kereskedelem és fogyasztás, a szándékos vagyonrongálás, valamint a birtokháborítás.

De Rollins nevéhez fűződnek azok a botrányos kijelentések is, miszerint a bostoni rendőrök szó szerint „gyilkosok”, és a városi rendőrség pedig „betegesen fehér”. Szinte említésre sem méltó, az ügyész kinevezése után 2020-ban mintegy 38 százalékkal nőt meg a gyilkosságok száma.

Ugyanakkor hiba lenne azt feltételezni, hogy e fent említett ügyészek, akik fanatikus módon hisznek a progresszió okozta anarchiában csupán a Soros-hálózat embereiként, az amerikai baloldal marginális szereplői lennének. Épp Rollins példája cáfol rá e feltételezésre, hiszen az említett vállalhatatlan mondatait, valamint botrányos ügyészi pályafutását követően a jelenlegi amerikai elnök,

Joe Biden nemhogy lemondásra szólította fel, hanem éppen ellenkezőleg, Rollins személyét jelölte Massachusetts állam ügyészének, amely egy jelentős szakmai előléptetésként értékelhető.

Ami tehát az Egyesült Államok igazságszolgáltatásának ezt a szegmensét illeti, a számadatok tükrében belátható, hogy aligha beszélhetünk egy, a republikánusok által generált rágalomhadjáratról, ugyanis a tények magukért beszélnek.

Az azonban továbbra is kérdés, hogy az egyre veszélyesebb, valamint egyre kevésbé élhető városok leszakadó rétegei vajon mikor kezdik el a saját bőrükön megérezni, hogy a progresszív, baloldali politika és igazságszolgáltatás hosszú távon a vesztükhöz vezet? – tette fel a kérdést a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője.

Figyelembe véve az egyik legfrissebb közvélemény-kutatás eredményeit, miszerint Biden elnök színesbőrüek körében mért támogatottsága egy év leforgása alatt 30 (!) százalékpontos zuhanást produkált, valószínű, hogy e felismerés hamarabb bekövetkezhet, mint azt a baloldali establishment gondolná.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Soros György (MTI/EPA/Clemens Bilan)