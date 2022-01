Horvát államfő: Veszélyes sarlatánok hergelik fel Ukrajnát

Az elnök egy keddi sajtótájékoztatón fejtette ki gondolatait, amelyek Horvátországban és Ukrajnában is nemtetszést váltottak ki. Mint fogalmazott: Ukrajnának nincs helye a NATO-ban, az ukrán–orosz határon kialakult helyzet mögött pedig elsősorban az amerikai belpolitika dinamikája áll.

Milanovic a nemzetközi biztonsági kérdésekben következetlenségeket és veszélyes viselkedést lát az Egyesült Államok részéről.

– Biden demokrata párti kormánya saját pártja részéről is nyomás alatt áll, de a republikánusok is sürgetik a Pentagont és Bident, hogy keményen álljon ki Oroszországgal szemben – húzta alá a horvát államfő. Milanovic azt is elmondta: ha eszkalálódik a helyzet, (a NATO-tag) Horvátország egyetlen katonával sem fog részt venni.

A horvát államfő szerint van rá mód, hogy Ukrajna megtartsa területi integritását vagy annak 99 százalékát, és gazdaságilag is lehet segíteni Kijevet, de nincs helye a NATO-ban, amelynek nem tagja a semleges Finnország, Ausztria és Svédország sem, mégis biztonságos államok. Hozzátette:

Ukrajna továbbra is a világ egyik legkorruptabb országa, gazdaságilag stagnál, az EU-tól pedig nem kapott semmit.

– Zoran Milanovic rontja Horvátország hitelességét és árt hírnevének – jelentette ki Andrej Plenkovic, Horvátország jobboldali miniszterelnöke csütörtökön, hozzátéve, hogy kormánya elhatárolódik az elnök kijelentéseitől. Az ukrán külügyminisztérium bekérette Horvátország kijevi nagykövetét, és nyilvános bocsánatkérést követelt Zágrábtól Milanovic kijelentései miatt. A tárca szerint Milanovic kijelentései az orosz propagandát közvetítik, s gyengítik az EU és a NATO egységét Európa jelenlegi biztonsági fenyegetéseivel szemben.

Milanovic azonban nem változtatta meg a véleményét.

Egy pénteki tévéinterjúban arra a kérdésre, hogy bocsánatot kér-e, azt válaszolta: „Semmiképp. Úgy vélem, a miniszterelnök egy gyáva alak. Én csak a horvát érdekeket tartom szem előtt.” Plenkovicról szólva kijelentette: „Kérjen bocsánatot ő. Úgy viselkedik, mint egy ukrán ügynök, én pedig úgy, mint a horvát elnök. Ez hatalmas különbség.” Mint mondta: Kijevnek nem kellene folyamatosan konfrontálódnia az atomhatalom Moszkvával. – Akárki hergeli fel is őket, az veszélyes sarlatán. Közülük sok van Európában – tette hozzá.

