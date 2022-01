Lapozó: Pápáról indult a svéd szigetre a katonai operációt támogató repülő

Növekszik a svédek csatlakozási hajlandósága a NATO-hoz

Egy frissen publikált felmérés szerint a svéd lakosság egyre inkább úgy gondolja, hogy szükséges lenne az észak-atlanti szövetséghez csatlakozni, derült ki a TV4 csatorna megbízásából készült felmérésből. 2018-hoz képest négy százalékkal többen támogatnának egy esetleges csatlakozást, miközben az ellenzők aránya 15 százalékkal csökkent. Arra a kérdésre, hogy Svédországnak nyitottnak kell-e lennie arra, hogy belépjen a NATO-ba, ha a biztonságpolitikai helyzet romlana, a válaszolók kétharmada igennel válaszolt és mindössze 14 százalékuk gondolja azt, hogy semmiképpen sem lenne célravezető a csatlakozás.

A parlamenti pártok többsége is támogatná a NATO-belépést, derült ki a közmédia összeállításából. A kormányzó Szociáldemokrata Párt, a marxista Balpárt és a Zöldek a csatlakozás ellen vannak, viszont a legnagyobb ellenzéki párt, a Mérsékeltek, a Kereszténydemokrata Párt, a Liberálisok és a Centrum Párt támogatják azt. A szélsőjobboldali Svéd Demokraták népszavazáshoz kötné a döntést.

Forrás: TV4, SVT

Fokozódik a Djokovics-botrány Spanyolországban is

Április és május között rendezik meg a spanyol fővárosban a Madrid Open tenisztornát, de a rendezvény máris a káosz felé tart. Madrid polgármestere, José Luis Martínez-Almeida egy interjúban azt mondta: akár be van oltva, akár nem, a teniszcsillagnak helye van a madridi tornán, mert részvétele „óriási reklámot” jelent. A központi kormány nem hagyta szó nélkül a nyilatkozatot. Pedro Sánchez miniszterelnök világossá tette, hogy Novak Djokovicsra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bárki másra, így a központ ragaszkodik ahhoz, hogy betartassák vele az előírásokat, mielőtt Madridba érkezik. Isabel Rodríguez kormányszóvivő úgy fogalmazott: „nem elég csak a pályán nagyszerűnek lenni, hanem az életben is remekelni kell”, majd arra buzdította Djokovicsot, hogy „mutasson olyan példát, mint Rafael Nadal”. Spanyolország egyelőre nem követeli meg az oltást a világ sportolóitól, így Novak Djokovics a jelenlegi szabályok szerint antigén- vagy PCR-teszttel is beutazhatna Spanyolországba, ugyanakkor a kormány egyértelművé tette, hogy a teljes oltási protokoll teljesítését várja a sportolótól a körülötte kialakult botrány miatt.

Forrás: As.com, 20minutos.es

Pápáról indult a svéd szigetre a katonai operációt támogató repülő

Katonai mozgósításba kezdett pénteken Svédország a Balti-tenger térségében tapasztalható orosz hadászati mozgásokra válaszul. A hétvégén Gotland szigetére vezényeltek egy páncélosezredet és – bár a skandináv ország nem tagja az észak-atlanti szövetségnek – egy NATO-s teherszállító repülőgép is landolt pénteken a szigeten. A Samnytt internetes híroldal értesülései szerint a Boeing C–17 Globemaster III típusú gép a Heavy Airlift Wing katonai légi szállítási együttműködés keretében érkezett, amely az Egyesült Államok mellett kilenc további NATO-országot foglal magában, valamint Svédország és Finnország is tagja a kooperációnak. A katonai repülőgép a magyarországi pápai légibázisról szállt fel, ahol a NATO megbízásából három ilyen légi jármű is állomásozik, melyeket rendszeresen használnak különféle nemzetközi megbízásokban és műveletekben. Ősszel például afgánokat menekítettek ki Afganisztánból a repülők segítségével, miután a tálibok átvették a hatalmat az országban.

Forrás: Samnytt.se

Borítókép: A pápai bázisrepülőtér épülő, új repülésirányító tornya, előtérben egy Boeing C–17 Globemaster típusú teherszállító repülőgép 2015. augusztus 14-én (Fotó: MTI/Nagy Lajos)