A közbeszerzéseket is benyeli a tiszások felé kacsintgató újbudai polip

Néhány, az elmúlt évtizedekben komoly baloldali kapcsolatrendszert kiépítő és a Demszky-érában szocializálódó szereplő felügyeli a XI. kerületi önkormányzat közbeszerzéseit. Egész pontosan három szereplőről van szó, a László Imre polgármester helyett a kerületet vezető Kis-Fleischmann Éváról, a hivatalt vezető jegyzőről, Tiba Zsoltról, illetve a Tóth Csaba egykori MSZP-s képviselőhöz köthető Varga Dóra Katalin Ügyvédi Irodáról.
A három, egymást már a 2010 előtti fővárosi vezetésnek köszönhetően is jól ismerő szereplő az elmúlt időszakban ugyanis teljes felügyeletet kezdett gyakorolni Budapest legnagyobb kerületének vezetése felett.
Ez történt a közbeszerzések területével is. Az önkormányzat ugyanis hivatalból, Tiba Zsolt jegyző felügyelete alatt végzi el a közbeszerzési eljárást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!