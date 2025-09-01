Menzamutyira még képes az óbaloldal

Ahogy egyre több részlet kiderül, egyre világosabb, hogy a városvezetés mutyizni akart a közétkeztetésben – ezt a kemény, határozott kijelentést tette az Újbudán ellenzékinek számító képviselő, Szabó László, amit alá is tud támasztani.

Veszélyes hibák

– A közbeszerzés nyertesének ajánlatát több súlyos hiba is terheli: a beadott referenciaigazolások feltehetően kevesebb ételt igazoltak, mint amit a kiírás szerint kellett volna teljesíteni. Ráadásul az ezekben az igazolásokban szereplő adatok sem fedik a valóságot, így az ajánlat eleve érvénytelennek minősülhetett volna, míg a céget hamis adatszolgáltatás miatt ki is kellett volna zárni – állapította meg a fideszes képviselő.

Szabó szerint a közbeszerzésen nyertes cég benyújtott étlapja is számos hibát tartalmaz. – A tejmentes étlapban tejet, míg a gluténmentes étlapban glutént tartalmazó ételek is szerepelnek, ami súlyos szakmai hiba, hiszen kiskorú gyermekek esetén akár végzetes következményei is lehetnek egy nem megfelelő ételnek. Emiatt is ki kellett volna zárni a nyertes ajánlattevőt már a bírálat során – mondja az újbudai kormánypárti politikus, aki szerint az ajánlati ár is aránytalanul alacsony volt, mégis mellőzték az indokolás kérését. – A baloldali városvezetés nem győződött meg arról sem, hogy a cég képes lesz a szerződés teljesítésére, veszélybe sodorva ezzel több ezer gyermek napi étkezését – tette hozzá.

Hírhedt közétkeztető



Eközben Budaörsön, ahol a Julienne Kft. már évek óta szolgáltat (és most Újbudán is közétkeztető lenne) óriási felháborodás tapasztalható: egy több mint 3500 fős Facebook-csoportban panaszkodnak folyamatosan a szülők a rossz minőségre. Miközben a cég egy magánintézményben közel 3600 forintért adja a menüt – Újbudán ugyanazt 1400 forint körüli összegre árazták be. Kérdés, hogyan lehetséges ez, amikor ugyanaz a menü, ugyanolyan minisztériumi előírások szerint kell előállítani.

Céges családi összefonódások



– A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az önkormányzati közbeszerzéseket irányító polgármesteri kabinetfőnök, Kis-Fleischmann Éva apjának közbeszerzési cégét, a Korong Bt.-t épp az újbudai önkormányzat „független” közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin és férje vásárolta meg. Az összefonódás nyilvánvaló. Csak idén már a 14. közbeszerzési eljárást bonyolítja Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája. Ezek a körülmények együtt aláássák a közbizalmat – hangsúlyozza a kerületi közétkeztetés biztonságáért harcoló, jelenleg ellenzékben lévő fideszes képviselő, Szabó László.