közbeszerzésÚjbudabaloldalmutyiközétkeztetés

Menzamutyira még képes az óbaloldal

Az újbudai közétkeztetési pályázatnak erős mellékíze van: nemhogy szabálytalan, de már-már törvénytelen, amit összekutyultak – hívta fel lapunk figyelmét Szabó László helyi fideszes önkormányzati képviselő. A László Imre – az egykori DK-s árnyékminiszter – és baloldali csapata által irányított XI. kerületben egy érdekes összefonódásra is felhívta a figyelmet a kormánypárti politikus.

Munkatársunktól
2025. 09. 01. 5:42
A menzamutyi miatt a szülők aggódnak, hogy megfelelő minőségű ételt kapnak-e gyermekeik
Ahogy egyre több részlet kiderül, egyre világosabb, hogy a városvezetés mutyizni akart a közétkeztetésben – ezt a kemény, határozott kijelentést tette az Újbudán ellenzékinek számító képviselő, Szabó László, amit alá is tud támasztani. 

 

Veszélyes hibák 

 

– A közbeszerzés nyertesének ajánlatát több súlyos hiba is terheli: a beadott referenciaigazolások feltehetően kevesebb ételt igazoltak, mint amit a kiírás szerint kellett volna teljesíteni. Ráadásul az ezekben az igazolásokban szereplő adatok sem fedik a valóságot, így az ajánlat eleve érvénytelennek minősülhetett volna, míg a céget hamis adatszolgáltatás miatt ki is kellett volna zárni – állapította meg a fideszes képviselő. 

Szabó szerint a közbeszerzésen nyertes cég benyújtott étlapja is számos hibát tartalmaz. – A tejmentes étlapban tejet, míg a gluténmentes étlapban glutént tartalmazó ételek is szerepelnek, ami súlyos szakmai hiba, hiszen kiskorú gyermekek esetén akár végzetes következményei is lehetnek egy nem megfelelő ételnek. Emiatt is ki kellett volna zárni a nyertes ajánlattevőt már a bírálat során – mondja az újbudai kormánypárti politikus, aki szerint az ajánlati ár is aránytalanul alacsony volt, mégis mellőzték az indokolás kérését. – A baloldali városvezetés nem győződött meg arról sem, hogy a cég képes lesz a szerződés teljesítésére, veszélybe sodorva ezzel több ezer gyermek napi étkezését – tette hozzá.

 

Hírhedt közétkeztető


Eközben Budaörsön, ahol a Julienne Kft. már évek óta szolgáltat (és most Újbudán is közétkeztető lenne) óriási felháborodás tapasztalható: egy több mint 3500 fős Facebook-csoportban panaszkodnak folyamatosan a szülők a rossz minőségre. Miközben a cég egy magánintézményben közel 3600 forintért adja a menüt – Újbudán ugyanazt 1400 forint körüli összegre árazták be. Kérdés, hogyan lehetséges ez, amikor ugyanaz a menü, ugyanolyan minisztériumi előírások szerint kell előállítani. 

 

Céges családi összefonódások


– A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az önkormányzati közbeszerzéseket irányító polgármesteri kabinetfőnök, Kis-Fleischmann Éva apjának közbeszerzési cégét, a Korong Bt.-t épp az újbudai önkormányzat „független” közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin és férje vásárolta meg. Az összefonódás nyilvánvaló. Csak idén már a 14. közbeszerzési eljárást bonyolítja Varga Dóra Katalin ügyvédi irodája. Ezek a körülmények együtt aláássák a közbizalmat – hangsúlyozza a kerületi közétkeztetés biztonságáért harcoló, jelenleg ellenzékben lévő fideszes képviselő, Szabó László.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

