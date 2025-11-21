lódarázscsípéstámadásméhésznappali

Levegőbe is képes fecskendezni a mérgét az Európában is felbukkant rovar

Néhány hete egy ázsiai kalandparkban egy apa és a tizenöt éves fia életét vesztette lódarázstámadás miatt. Az ázsiai lódarázs két évtizede már Európában is megtelepedett. A Magyar Nemzet Lászlóffy Zsoltot, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szakemberét kérdezte, mennyire veszélyes rovarról van szó és reális-e az aggodalom, hogy hazánkban is számítani kell az elszaporodására.

Takács Eszter
2025. 11. 21. 5:08
Fotó: Pexels
– Az ázsiai lódarázs egy invazív faj – mondta Lászlóffy Zsolt –, semmi keresnivalója nem lenne Európában. Egy szerencsétlen esemény történt 2004-ben, amikor is a franciaországi Bordeaux-ba került – vélhetően – konténerszállító hajóval egy peterakó nőstény, amit egy rovarkutató professzor talált meg egy rovarcsapdában. Akkoriban nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget, 2006-ban azonban a helyi méhészek észrevették, hogy egyre több ázsiai lódarázs bukkan föl a méhészetekben. Ez a rovar 2004 és 2006 közt észrevétlenül megtelepedett, és ragadozó lévén a méhészetek környékét szemelte ki magának. Spanyolországban 2010-ben bukkant fel, majd 2011-ben már Belgiumban is megtalálták az egyedeit.

Óriási veszély az ázsiai lódarázs terjedése Európában

Pár év alatt elterjedt egész Nyugat-Európában, és invazív faj lévén, nincsen természetes ellensége a kontinensen. Ázsiában viszont van, az ottani méhek tudnak védekezni ellene, el is tudják pusztítani – mondta a szakember. 

Egyetlen ázsiai lódarázs 60-70 méhet is képes elfogyasztani egy nap alatt. 

A darazsak nem nektárral vagy virágporral táplálkoznak, hanem húsevők. Állati fehérjét fogyasztanak és az ivadékaikat is ezzel táplálják. Ezért is tapasztalhatjuk nyaranta, hogy grillezéskor felbukkannak a darazsak. Egy átlagos ázsiailódarázs-kolóniában nyár végére 5000–8000 dolgozó van, ezt ha felszorozzuk a naponta elfogyasztott méhek számával, látható, hogy rendkívül súlyos pusztítást végez. Emiatt komoly bajban vannak a nyugat-európai méhészek, de Magyarországon is súlyos gondokat fog okozni, ha elterjed. Fontos tudni, hogy az őshonos, európai lódarázs is bántja a méheket, csak megközelítően sem ilyen durva mértékben.

Hatalmas kolóniákat épít

Európai rokonához képest sokkal nagyobb fészket tud építeni, míg az előbbiben átlag 500 dolgozó fejlődik ki, addig egy ázsiaiban ennek a tízszerese. Találtak már egy méter nagyságú fészket is.

Hazánkban is felbukkant ez a veszélyes invazív rovar

A 2004-es franciaországi megjelenését követően a rovar terjedése észak–déli irányú volt, majd populációjának terjedése megindult kelet felé. Magyarországon 2023 augusztusában bukkant fel. A a méhészek megtalálták és megsemmisítették a fészket. De azt tudni kell a darazsakról, hogy míg a dolgozók nyár végén elpusztulnak, addig a bepárzott nőstények áttelelnek. Az új példányok pedig minden tavasszal új és új fészket hoznak létre – magyarázta a szakember.

Levegőbe is képes mérget fecskendezni az ázsiai lódarázs

A darazsakkal az a gond, hogy van egy fészekvédő viselkedésük. Ha belépünk abba a közelségbe, amit már fenyegetésnek észlelnek, akkor támadnak – mondta Lászlóffy Zsolt. Ezért tapasztalhatjuk, hogy 

ha tetőfelújítás van és lekerülnek a cserepek, azonnal támadnak. 

Teszik ez azért, mert megbolygattuk a fészek környékének a nyugalmát. 

Mind az európai, mind az ázsiai lódarázs támad, de az utóbbi azért veszélyesebb, mert sokkal nagyobb kolóniában él. 

Tehát annak az esélye, hogy több rovar is megtámad minket, lényegesen nagyobb. 

Abban viszont különbözik és sokkal veszélyesebb is az ázsiai példány az Európában őshonoshoz képest, hogy ki tudja fecskendezni a mérgét levegőbe, ami az ember szemébe vagy a bőrére kerülhet, és irritációt okozhat

 – mondta a szakember. Haláleset sajnos minden évben van – mondta Lászlóffy Zsolt, majd hozzátette, egyelőre Európában jellemzően nem az okozza a tragédiákat, hogy több száz darázs rátámad az emberre, hanem hogy senki sem tudja élete első csípéséig, hogy allergiás-e rá. Amennyiben igen, akkor ez az anafilaxiás sokk okozza méhészek, erdészek, favágók halálát világszerte. Természetesen az is előfordulhat, hogy egy nagyobb raj támad egy emberre, de ez Európában nem  gyakran fordul elő.

 

