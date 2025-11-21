Levegőbe is képes fecskendezni a mérgét az Európában is felbukkant rovar

– Az ázsiai lódarázs egy invazív faj – mondta Lászlóffy Zsolt –, semmi keresnivalója nem lenne Európában. Egy szerencsétlen esemény történt 2004-ben, amikor is a franciaországi Bordeaux-ba került – vélhetően – konténerszállító hajóval egy peterakó nőstény, amit egy rovarkutató professzor talált meg egy rovarcsapdában. Akkoriban nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget, 2006-ban azonban a helyi méhészek észrevették, hogy egyre több ázsiai lódarázs bukkan föl a méhészetekben. Ez a rovar 2004 és 2006 közt észrevétlenül megtelepedett, és ragadozó lévén a méhészetek környékét szemelte ki magának. Spanyolországban 2010-ben bukkant fel, majd 2011-ben már Belgiumban is megtalálták az egyedeit.

Óriási veszély az ázsiai lódarázs terjedése Európában

Pár év alatt elterjedt egész Nyugat-Európában, és invazív faj lévén, nincsen természetes ellensége a kontinensen. Ázsiában viszont van, az ottani méhek tudnak védekezni ellene, el is tudják pusztítani – mondta a szakember.

Egyetlen ázsiai lódarázs 60-70 méhet is képes elfogyasztani egy nap alatt.

A darazsak nem nektárral vagy virágporral táplálkoznak, hanem húsevők. Állati fehérjét fogyasztanak és az ivadékaikat is ezzel táplálják. Ezért is tapasztalhatjuk nyaranta, hogy grillezéskor felbukkannak a darazsak. Egy átlagos ázsiailódarázs-kolóniában nyár végére 5000–8000 dolgozó van, ezt ha felszorozzuk a naponta elfogyasztott méhek számával, látható, hogy rendkívül súlyos pusztítást végez. Emiatt komoly bajban vannak a nyugat-európai méhészek, de Magyarországon is súlyos gondokat fog okozni, ha elterjed. Fontos tudni, hogy az őshonos, európai lódarázs is bántja a méheket, csak megközelítően sem ilyen durva mértékben.

Hatalmas kolóniákat épít

Európai rokonához képest sokkal nagyobb fészket tud építeni, míg az előbbiben átlag 500 dolgozó fejlődik ki, addig egy ázsiaiban ennek a tízszerese. Találtak már egy méter nagyságú fészket is.

Hazánkban is felbukkant ez a veszélyes invazív rovar

A 2004-es franciaországi megjelenését követően a rovar terjedése észak–déli irányú volt, majd populációjának terjedése megindult kelet felé. Magyarországon 2023 augusztusában bukkant fel. A a méhészek megtalálták és megsemmisítették a fészket. De azt tudni kell a darazsakról, hogy míg a dolgozók nyár végén elpusztulnak, addig a bepárzott nőstények áttelelnek. Az új példányok pedig minden tavasszal új és új fészket hoznak létre – magyarázta a szakember.