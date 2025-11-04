haláldarázstámadásapa és fia

Halálos darázstámadás: több mint százszor csípték meg az apát és fiát a rovarok

Egy amerikai elitiskola igazgatója és tinédzser fia ázsiai óriás lódarazsak támadásának áldozata lett Laoszban, miközben drótkötélpályán csúsztak Luang Prabang közelében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 12:47
Egy amerikai elit magániskola igazgatója és tinédzser fia darázstámadás áldozata lett nyaralásuk során: ázsiai óriás lódarazsak csípték halálra őket – írja a New York Post

Daniel Owen, az elit magániskola igazgatója Fotó: Facebook

A 47 éves Daniel Owen és 15 éves fia, Cooper október 15-én egy laoszi, Mekong folyó menti kalandpark drótkötélpályáján csúsztak, Luang Prabang közelében, amikor rajokban támadták meg őket a rovarok – közölték a helyi hatóságok.

A The Times beszámolója szerint 

a férfit és fiát, miközben idegenvezetőjükkel próbáltak leereszkedni egy fáról, a rovarok több mint százszor csípték meg. 

Az ázsiai óriás lódarazsak akár öt centiméteresre is megnőhetnek, és hatmilliméteres fullánkjuk van. A fiút és az apját azonnal kórházba szállították, de néhány órával később mindketten életüket vesztették.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

 

