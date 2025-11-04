Halálos darázstámadás: több mint százszor csípték meg az apát és fiát a rovarok

Egy amerikai elit magániskola igazgatója és tinédzser fia darázstámadás áldozata lett nyaralásuk során: ázsiai óriás lódarazsak csípték halálra őket – írja a New York Post.

Daniel Owen, az elit magániskola igazgatója Fotó: Facebook

A 47 éves Daniel Owen és 15 éves fia, Cooper október 15-én egy laoszi, Mekong folyó menti kalandpark drótkötélpályáján csúsztak, Luang Prabang közelében, amikor rajokban támadták meg őket a rovarok – közölték a helyi hatóságok.

A The Times beszámolója szerint

a férfit és fiát, miközben idegenvezetőjükkel próbáltak leereszkedni egy fáról, a rovarok több mint százszor csípték meg.

Az ázsiai óriás lódarazsak akár öt centiméteresre is megnőhetnek, és hatmilliméteres fullánkjuk van. A fiút és az apját azonnal kórházba szállították, de néhány órával később mindketten életüket vesztették.

Director of elite private school, son stung to death by swarm of Asian giant hornets during zip-line vacation

https://t.co/94CqXBs7mn



“Their whole bodies were covered in red spots. It was very, very painful,” a doctor who attended them said. — Lets Go Buffalo (@NYMetsfan11279) November 4, 2025

