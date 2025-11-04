Tizenkét órán át küzdöttek érte, nem élte túl a római toronyomlást a munkás + videó

Bár a munkás a mentés során végig beszélt a tűzoltókkal és a mentőkkel, a szíve a szállítás közben megállt, és a kórházban már nem tudták újraéleszteni.

A késő éjszakába nyúló művelet rendkívül veszélyes körülmények között zajlott: a tűzoltók drónokat és speciális eszközöket használtak, hogy elérjék a férfit, miközben attól tartottak, hogy a torony tovább omlik. A helyszínen tartózkodott Stroici felesége is, aki végigkövette a mentést.

Egy másik, 67 munkás sértetlenül megmenekült, miután az omláskor az erkélyről kijutott.

A római ügyészség vizsgálatot indított az ügyben, hogy kiderítse, mi okozta a több évszázados épület instabilitását.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részvétét fejezte ki, és hősiesnek nevezte a mentők erőfeszítéseit.

A helyszínt Róma polgármestere és Olaszország kulturális minisztere is felkereste.

A Torre dei Conti (a Conti család tornya) a XIII. században épült III. Ince pápa testvére számára. A 29 méter magas torony évtizedek óta üresen állt, de a közelében zajló restaurálási munkák miatt újra munkások dolgoztak rajta, amikor bekövetkezett a tragédia.

Borítókép: A mentési művelet rendkívül veszélyes körülmények között zajlott (Forrás: AFP)