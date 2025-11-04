Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak + videó

halálos balesetRómatorony

Tizenkét órán át küzdöttek érte, nem élte túl a római toronyomlást a munkás + videó

Egy román munkás életét vesztette, miután részlegesen leomlott egy középkori torony Róma belvárosában. A tűzoltók tizenkét órán át próbálták kiszabadítani a férfit, aki a mentés közben végig eszméleténél volt, ám a kórházba szállítás után meghalt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 8:47
Halálos baleset történt hétfőn Róma belvárosában: a XIII. századi Torre dei Conti egyik része omlott le a Colosseumtól nem messze, maga alá temetve egy munkást. A 66 éves férfi csaknem tizenkét órát töltött a törmelék alatt, mire a mentőknek sikerült kiszabadítaniuk – adta hírül a BBC.

Firefighters work at the site after a section of the Torre dei Conti collapses near the Imperial Forum in Rome, Italy, on November 3, 2025. Rescue efforts are underway to try to save a trapped worker under the rubble. The collapse seriously injures one worker and requires firefighters to rescue others from the structure. A second collapse occurs during the rescue operation. The incident is under investigation. (Photo by Andrea Ronchini/NurPhoto) (Photo by Andrea Ronchini / NurPhoto via AFP)
A munkás tizenkét órát töltött a törmelék alatt Fotó: ANDREA RONCHINI / AFP

A román származású Octay Stroici a torony munkálatain dolgozott, amikor bekövetkezett a tragédia.

 

Bár a munkás a mentés során végig beszélt a tűzoltókkal és a mentőkkel, a szíve a szállítás közben megállt, és a kórházban már nem tudták újraéleszteni.

A késő éjszakába nyúló művelet rendkívül veszélyes körülmények között zajlott: a tűzoltók drónokat és speciális eszközöket használtak, hogy elérjék a férfit, miközben attól tartottak, hogy a torony tovább omlik. A helyszínen tartózkodott Stroici felesége is, aki végigkövette a mentést.

Egy másik, 67  munkás sértetlenül megmenekült, miután az omláskor az erkélyről kijutott. 

A római ügyészség vizsgálatot indított az ügyben, hogy kiderítse, mi okozta a több évszázados épület instabilitását.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részvétét fejezte ki, és hősiesnek nevezte a mentők erőfeszítéseit.

A helyszínt Róma polgármestere és Olaszország kulturális minisztere is felkereste.

A Torre dei Conti (a Conti család tornya) a XIII. században épült III. Ince pápa testvére számára. A 29 méter magas torony évtizedek óta üresen állt, de a közelében zajló restaurálási munkák miatt újra munkások dolgoztak rajta, amikor bekövetkezett a tragédia.

Borítókép: A mentési művelet rendkívül veszélyes körülmények között zajlott (Forrás: AFP)

 

